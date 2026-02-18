Polskie kluby idą na skróty? "Za ten błąd płacimy latami"

Podejście do kwestii szkolenia to problem, który od lat dzieli polskie środowisko piłkarskie. Niektóre kluby prowadzenie grup młodzieżowych traktują jak przykry obowiązek i próbują załatwić sprawę jak najmniejszym nakładem pieniędzy oraz energii. Inni przeciwnie - w szkoleniu widzą fundament klubu, który nie dość, że podnosi jakość pierwszego zespołu, to jeszcze może przynieść wymierne korzyści finansowe.

- Obecny poziom sportowy większości klubów jest wprost powiązany z tym, jak 10-15 lat temu wyglądało szkolenie dzieci i młodzieży. Roczniki, które wtedy były w akademiach (lub których nie było), dziś stanowią zaplecze seniorskie. Jeśli w tamtym czasie nie było systemu szkolenia, strategii, inwestycji w trenerów i rozwój zawodników - dziś nie ma jakości w seniorach - pisze trener Jakub Wojtkowiak na profilu Łączy nas trening.

Szkoleniowiec podkreśla, że wiele klubów amatorskich i półprofesjonalnych dalej nie przykłada specjalnej uwagi do szkolenia. Brakuje długofalowych planów i świadomego zarządzania rozwojem młodych zawodników. - Nadal dominuje myślenie krótkoterminowe: wynik w tabeli "na już" - uważa Wojtkowiak.

Publiczne pieniądze, które powinny wzmacniać fundamenty szkoleniowe, zbyt często przeznaczane są na finansowanie przeciętnych zawodników z zewnątrz. Zawodników, którzy nie tworzą tożsamości klubu, nie budują ciągłości sportowej i za rok czy dwa znikają, nie zostawiając po sobie żadnej wartości – dodaje Wojtkowiak.

Trener nie ma wątpliwości, że traktowanie szkolenia po macoszemu jest podejściem krótkowzrocznym, które wcześniej czy później odbije się czkawką.

- Obowiązek szkolenia dzieci i młodzieży nie może być traktowany jak formalność do spełnienia w dokumentach. To strategiczny obszar funkcjonowania klubu. Bez planu na 5-10 lat, bez inwestycji w kompetentnych trenerów i strukturę szkolenia, każdy chwilowy sukces sportowy będzie tylko epizodem - uważa przedstawiciel Polskiego Związku Piłki Nożnej.

