W poprzednim artykule Akademii Młodego Piłkarza Interii podpowiadaliśmy zawodnikom i zawodniczkom, w jaki sposób mogą zmienić swoje nawyki, by stać się lepszymi sportowcami i zdrowszymi ludźmi. Teraz z kolei przychodzi czas na rodziców oraz trenerów, którzy w dużej mierze odpowiadają nie tylko za fizyczną formę młodych ludzi, ale przede wszystkim za ich psychikę.

Dekalog trenerów i rodziców

- Nowy rok to czas obietnic. Obiecujemy sobie, że będziemy lepsi, spokojniejsi, bardziej konsekwentni. A gdyby w tym roku trenerzy i rodzice złożyli jedno wspólne postanowienie: Zrobić wszystko, by dzieci KOCHAŁY piłkę jeszcze bardziej niż wczoraj? - pisze fanpage Post Sport Performer i przedstawia poniższy noworoczny dekalog dla trenerów i rodziców dzieci trenujących piłkę nożną:

1. Będę stawiać radość przed wynikiem. Uśmiech dziecka po treningu znaczy więcej niż tabela ligowa.

2. Pozwolę na błędy. Bez błędów nie ma odwagi, a bez odwagi nie ma kreatywności.

3. Nie będę krzyczał zza linii bocznej. Dziecko ma słuchać siebie, nie krzyku dorosłych.

4. Będę doceniać wysiłek, nie tylko efekt. Charakter buduje się poprzez próby, a nie tylko wynik.

5. Dam dziecku prawo do marzeń. Nawet jeśli mi się wydają "nierealne", to są to marzenia dziecka.

6. Nie będę porównywać się z innymi. Każde dziecko rozwija się w swoim tempie. Zawsze. Bez wyjątków.

7. Zaufam procesowi, nie pojedynczemu meczowi. Rozwój to maraton, a nie jeden weekendowy turniej.

8. Będę uczyć myślenia, nie schematów. Kreatywny zawodnik to odważny człowiek. Na boisku i poza nim.

9. Zapytam: "Czy dobrze się bawiłeś?" zanim zapytam o wynik.

10. Pamiętam, że to wciąż dzieci. To nie jest projekt, ani inwestycja. To są po prostu młodzi ludzie.

