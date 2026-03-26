Odwiedziliśmy jedną z topowych akademii w Hiszpanii. To robi wrażenie

Akademia Rayo znajduje się w robotniczej części Madrytu, Vallecas. Zdecydowanie różni się od innych części stolicy Hiszpanii. Przekraczając granicę dzielnicy czuje się powrót do lat 50-60 XX wieku. Miejsce to historycznie było zamieszkiwane przez klasę robotniczą, co przejawia się w architekturze oraz klimacie panującym na ulicach. Akademia Rayo jest integralną częścią klubu Rayo Vallecano de Madrid, który na co dzień występuje w rozgrywkach hiszpańskiej La Liga i Ligi Konferencji Europy. Jednostki treningowe i mecze odbywają się na ośrodku "Ciudad Deportiva Fundación Rayo Vallecano"

Infrastruktura

Kompleks ten oferuje młodym adeptom 5 pełnowymiarowych boisk piłkarskich, kilka mniejszych przypominających nasze "orliki", siłownię, salę fitness oraz kawiarnię na tarasie dla rodziców. Obiekt robi wrażenie, choć kilka boisk jest obecnie w renowacji, a wymiana większości nawierzchni została zaplanowana na rok 2027.

Mimo wszystko dostępność przestrzeni i sprzętu treningowego zapewnia wysoką jakość treningów. Obiekt podzielony jest część ogólnodostępną dla rodziców, dla zawodników oraz trenerów, a także strefę strzeżoną, gdzie dostęp poprzez skanowanie odcisku palca ma kadra i sztab I zespołu oraz pracownicy biurowi.

Najmłodsze roczniki, czyli mini, prebenjamin (dzieci do 6. roku życia) często swoje jednostki treningowe realizują właśnie na mniejszych boiskach. Każdej grupie treningowej towarzyszy minimum dwóch trenerów, przydzielonych do właściwej kategorii wiekowej. Podczas zajęć można zauważyć naukę podstawowych zdolności technicznych, ale poziom zaangażowania zawodników robi ogromne wrażenie. Trenerzy zwracają uwagę na zachowania fair-play, celebrację bramek, a nawet wykonywanie układów tanecznych po wykonanym zadaniu. W powietrzu czuć aurę dobrej zabawy, pozytywnej atmosfery, ale i ducha sportowej rywalizacji.

Rodzice nie mają kontaktu z dziećmi podczas jednostki. W czasie zajęć obserwują pociechy z wysokości tarasu lub spędzają czas w kawiarni, debatując na tematy związane z pierwszym zespołem.

Starsze roczniki, czyli te, które rywalizują już w systemie jedenastoosobowym, trenują na pełnowymiarowym sztucznym boisku. Różnica pomiędzy naszym a hiszpańskim systemem polega na tym, że po "siódemkach" zawodnicy bezpośrednio przechodzą do rywalizacji 11 na 11. W naszym kraju dzieci w kategorii U-12 (młodzik) rozpoczynają rywalizację w piłce nożnej dziewięcioosobowej.

Sposób pracy

Metodologia akademii zakłada: naukę posiadania piłki, szybkich działań w odbiorze oraz odważnych decyzji w trakcie trwania gry. Każdy zespół rywalizujący w lidze ma założenie, aby dominować w trakcie meczu. Jest to DNA akademii. Trenerzy, którzy są specjalistami w swojej kategorii, organizują jednostki tak, aby były one maksymalnie zintensyfikowane i przygotowywały zawodników do rywalizacji na najwyższym poziomie.

Głównym hasłem klubu jest "Valentia, coraje y nobleza". "Odwaga, determinacja i szlachetność" są ważnym elementem w kształtowaniu zawodnika o profilu Rayo. Każdy z młodych graczy poznaje te pryncypia i są one swego rodzaju kodeksem postępowania. Są to nie tylko wartości wyznawane w klubie, ale i w całej społeczności Vallecas, która także mocno identyfikuje się ze swoim klubem.

Zespoły

Rayo posiada wiele drużyn. Zdarza się, że w jednym roczniku potrafi być aż 14 zespołów, dlatego też niektóre drużyny treningi odbywają poza obiektami własnymi, korzystając z infrastruktury piłkarskiej Madrytu. Dzięki tej liczebności, akademia ma możliwość odpowiedniej selekcji zawodników.

Na szczycie piramidy jest drużyna "pro", która reprezentuje klub w najwyższych ligach w danej kategorii wiekowej oraz na arenie międzynarodowej, uczęszczając na turnieje zagraniczne w różnych częściach świata. Klub posiada też zespoły dziewczęce w każdej kategorii wiekowej. Poza tymi najmłodszymi, gdzie chłopcy i dziewczynki trenują razem. Seniorki niegdyś grające w Lidze Mistrzów (sezon 2011/12), teraz występują w lidze Segunda Federacion.

Z kolei w męskiej seniorskiej piłce Rayo posiada aż trzy zespoły. Pierwsza drużyna (Primer Equipo) występuje w La Liga i jest prowadzona przez duet byłych hiszpańskich zawodników (świeżo po zakończonej karierze), czyli Inigo Pereza oraz Adriana Lopeza. Druga drużyna (Rayo B) uczestniczy w rozgrywkach federacji hiszpańskiej na 4. poziomie rozgrywkowym podzielonym na 4 grupy - odpowiednik polskiej 3. ligi.

Rayo B to młoda drużyna, w której tylko jeden zawodnik ma więcej niż 25 lat. Ta drużyna jest integralną częścią Akademii, a klub dąży do tego, by każdy wychowanek był w stanie zagrać właśnie w tym zespole. Trzecia drużyna, czyli Rayo C, to zespół złożony z zawodników z projektu międzynarodowego (o czym później). Treningi w tej drużynie prowadzone są w języku angielskim, a rytm pracy jest podobny do tych bardziej zaawansowanych, czyli treningi odbywają się w godzinach porannych.

Projekt międzynarodowy

Rayo otwarte jest na zawodników z całego świata, zapewniając im treningi na wysokim poziomie, dostosowane do grupy wiekowej oraz prowadzone przez profesjonalnych trenerów Akademii Rayo Vallecano. Mecze towarzyskie z lokalnymi drużynami są dodatkowym atutem i mają na celu rozwijanie talentów w konkurencyjnym madryckim środowisku. W większości przypadków zawodnicy uczęszczający do tego projektu trenują w drużynie Rayo C.

Zdarzają się przypadki, że zawodnik po okresie adaptacji w klubie ma możliwość przeniesienia się do bardziej zaawansowanej drużyny. Musi wykazać się odpowiednim przystosowaniem do wymogów taktycznych i fizycznych. Z klubem w międzynarodowym zakresie współpracuje Akademia "GENOVA INTERNATIONAL SCHOOL OF SOCCER", która oprócz treningów zapewnia również zakwaterowanie. Szkoła ta, jak widnieje na jej oficjalnej stronie, nie zapewnia w 100 proc. sukcesu, a jedynie gwarantuje najlepsze europejskie standardy i pomaga dostać się do klubów, w tym przypadku hiszpańskich.

Co ciekawe, z projektu międzynarodowego na razie korzysta jeden zawodnik z Polski - Wiktor Głogowski, który świetnie się tam odnajduje i ma już za sobą pierwsze występy w Rayo B. Swoje usługi Genova oferuje również we Włoszech, na Węgrzech, w Grecji, Rumunii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Singapurze czy w Turcji.

Różnice w odniesieniu do naszego podwórka

W czasie mikrocyklu treningowego widać duży udział w tworzeniu jednostek treningowych przez trenerów przygotowania motorycznego. W zależności od celów motorycznych dnia, środki treningowe są bardziej ukierunkowane na przyspieszenia i hamowania, pokonywania dużej przestrzeni lub wykonania większej ilości sprintów. Nie widać natomiast w czasie treningów biegów odizolowanych od rzeczywistości boiskowej. Nawet treningi wyrównawcze dla zawodników mniej grających, w dniu po meczu lub dwa dni po, są konstruowane tak, by zawodnik przebył odpowiednią liczbę kilometrów czy dystansu w sprincie.

W naszym środowisku piłkarskim coraz częściej widać pracę z psychologami sportowymi. Są to treningi z reguły w gabinetach czy salach wykładowych. W Rayo poszli już krok do przodu, bo psycholog jest obecny nie tylko przed czy po treningach, ale także w trakcie. Pomaga w prowadzeniu zajęć i jednocześnie jest aktywnym obserwatorem zachowań zawodników oraz trenerów, dzięki czemu może odnieść się w czasie swoich zajęć do sytuacji boiskowych.

Mateusz Paturaj, Marek Żłak

Akademia Rayo Vallecano INTERIA.PL

Akademia Rayo Vallecano Newspix.pl

Akademia Rayo Vallecano INTERIA.PL

