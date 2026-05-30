Nastoletni zawodnik w klubie na ogół ma trzy treningi w tygodniu, do tego w weekend dochodzi mecz lub turniej. Mimo to wielu ma jeszcze siłę i chęci, by poprawiać swoje umiejętności podczas treningów indywidualnych. I rzeczywiście, można z nich wiele wynieść, ale powinny być tylko dodatkiem, a nie zastępstwem treningów klubowych.

Jeszcze trzy lata temu niewielu zawodników szukało drogi rozwoju poprzez trening indywidualny. Był traktowany jako coś dodatkowego, często tylko dla najbardziej ambitnych lub „ponadprzeciętnych”. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej - pisze na Łączy Nas Trening Wojciech Kempiński.

- Z perspektywy trenera, który na co dzień prowadzi treningi indywidualne techniki, obserwuję masowe zainteresowanie tą formą pracy. Chętnych jest tak wielu, że… zaczyna brakować czasu. A co najważniejsze, znam kilku trenerów zajmujących się treningiem indywidualnym i u każdego z nich sytuacja wygląda podobnie: grafiki wypełnione, listy oczekujących, mnóstwo zapytań - dodaje

Trenerzy klubowi są jednak bardziej sceptyczni wobec takiej formy zajęć. Podkreślają, że w niektórych przypadkach dziecko zaczyna skupiać się tylko na sobie, przesuwając dobro drużyny na zdecydowanie dalszy plan. Z czasem zauważa to także zespół i taka osoba przestaje być lubiana, a niekiedy zaczyna nawet przejawiać cechy "gwiazdorskie". To oczywiście nie dotyczy wszystkich nastolatków trenujących indywidualnie, ale często jest to jedno ze wskazywanych zagrożeń.

- Jeden z moich zawodników poświęca trening w klubie na rzecz indywidualnego. OK, to wybór jego i rodziców, ale gdy przychodzi czas powołań na mecz czy turniej, to jak mam go porównać z chłopakiem, który tydzień w tydzień jest na wszystkich zajęciach? - pyta jeden z trenerów.

Ile kosztuje trening indywidualny?

Inną kwestią są finanse, bo nie każdy może pozwolić sobie na indywidualne zajęcia. W mniejszych miejscowościach godzina takich treningów może kosztować kilkadziesiąt złotych, ale w większych 150 zł i więcej nie robi już na nikim wrażenia.

Mimo to trenerzy prowadzący zajęcia indywidualne nie mają wątpliwości, że takie treningi są przyszłością.

- To nie jest chwilowa moda. To świadoma zmiana podejścia zawodników i rodziców do procesu szkolenia. Coraz więcej piłkarzy rozumie, że trening zespołowy buduje drużynę, a trening indywidualny buduje piłkarza. To właśnie on pozwala skupić się na detalach, których często nie da się dopracować w dużej grupie: technice, koordynacji, motoryce, jakości kontaktu z piłką czy powtarzalności ruchów - podkreśla trener Kempiński.

PJ

