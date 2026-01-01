Partner merytoryczny: Eleven Sports

Mocne wejście w sportowy rok. O tym nie wszyscy wiedzą

Piotr Jawor

Nowy rok to nowe postanowienia. Na jego zakończenie każdy trenujący piłkę nożną chciałby być znacznie lepszym zawodnikiem, ale jak to osiągnąć? Oto osiem postanowień, które powinieneś zrobić, by stać się lepszym i zdrowszym piłkarzem.

Dwuczęściowe zestawienie ukazuje sportowca: po lewej stronie mężczyzna bez koszulki pokazuje umięśnioną sylwetkę i wyraża silne emocje, po prawej ten sam mężczyzna w stroju piłkarskim wykonuje gest uciszania, przykład sportowej ekspresji.
Młodzi zawodnicy mogą wzorować się na pracowitości Cristiano RonaldoŁukasz ŻurekAFP

Zdrowe odżywianie. Zwracaj większą uwagę, by jak największa liczba posiłków była bogata w warzywa, a owoce jak najczęściej zastępowały słodycze. Odpowiednia dieta to podstawa dla profesjonalnych piłkarzy, więc powinieneś zainteresować się nią już znacznie wcześniej. Ogranicz słodycze, wizyty w fastfoodach i słodkie napoje.

Sumienność treningu. "To tylko jeden trening, można odpuścić" - tak zapewne próbujesz czasami usprawiedliwiać swoje lenistwo. Spróbuj już tego nie robić. Pamiętaj także o punktualności i odpowiednim przygotowaniu do zajęć.

Dodatkowe treningi. Nie musisz mieć trenera personalnego. Czasem po prostu wystarczy pobawić się piłką, zagrać z kolegami na boisku, czy wykonać ćwiczenia zalecane przez trenera. Byle tylko spędzać czas z piłką przy nodze.

Pamiętaj o innych sportach. Rozwój piłkarza to nie tylko piłka nożna. Świetnym treningiem jest także pływanie, bieganie, jazda na rowerze, czy gimnastyka. Ogólny rozwój fizyczny to dziś bardzo ważna kwestia.

Praca mentalna. Piłka nożna to nie tylko kopanie futbolówki, ale też duża siła i odporność psychiczna. Jako początkujący piłkarz nie musisz decydować się na sesje z psychologiem, ale możesz próbować przełamywać swoje słabości. Nie próbuj obwiniać kolegów za swoje niepowodzenia, uodparniaj się na krytykę, walcz z lenistwem.

Stawiaj sobie cele. Mogą być przeróżne: liczba podbić piłki wykonanych w ciągu dnia, liczba kilometrów przejechanych na rowerze w tygodniu, czas poświęcony na pracę nad mankamentami itp. Stawiając sobie konkretne wymagania, łatwiej będzie zmotywować się do treningu.

Sen. Wydawałoby się, że nie ma nic prostszego niż spanie, ale odpowiednia ilość snu z różnych powodów może stać się nie lada wyzwaniem. W okresie dojrzewania organizm powinien spać ok. 10 godzin, ale niektóre domagają się jeszcze dłuższej regeneracji. Ciało i umysł sportowca muszą być odpowiednio wypoczęte.

Oglądanie piłki. Nikt jeszcze nie nauczył się grać w piłkę tylko ją oglądając, ale młodemu zawodnikowi podglądanie najlepszych na świecie może wydatnie pomóc. Sposób gry, sztuczki techniczne, rozwiązania taktyczne - to wszystko warto obserwować.

"Młodzi zawodnicy mają ogromne marzenia sportowe, ale są pewne czynniki mentalne, z którymi sobie nie radzą. I tu pojawia się pole do pracy dla psychologa"
"Młodzi zawodnicy mają ogromne marzenia sportowe, ale są pewne czynniki mentalne, z którymi sobie nie radzą. I tu pojawia się pole do pracy dla psychologa"123RF/PICSEL
Zapisanie się do szkolnej drużyny sportowej pozwoli ci na niechodzenie na lekcje kilka razy w roku
Trening młodych zawodników123RF/PICSEL
Dziewczynka w pozycji bramkarza stoi na tle bramki do piłki nożnej, skoncentrowana na piłce, którą zaraz kopnie osoba znajdująca się na pierwszym planie. W tle metalowa siatka i drzewa.
Trening dzieci123RF/PICSEL

