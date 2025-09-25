Młodzi polscy piłkarze muszą to wiedzieć. "Bez tego to jak bez nogi"

Język angielski w piłce nożnej to dziś żadna ekstrawagancja, tylko obowiązek. Kiedyś w międzynarodowej szatni potrafiło się nim posługiwać kilku zawodników, a dziś piłkarz mówiący tylko w ojczystym języku będzie czuł się jak odludek.

- Gdy zagraniczny klub obserwuje zawodnika, to patrzy nie tylko na jego umiejętności piłkarskie, ale także na umiejętność adaptacji w nowym środowisku czy znajomość języka obcego. Dziś piłkarz bez angielskiego to jak piłkarz bez nogi - mawiał Stan Valckx, były dyrektor sportowy Wisły Kraków.

Wówczas szatnia mistrzów Polski była mocno międzynarodowa i nie wszyscy zawodnicy potrafili się w niej odnaleźć, głównie z powodu bariery językowej. Dziś polskie kluby i polscy piłkarze mają świadomość tego, że język angielski potrzebny jest nie tylko w przypadku wyjazdu zagranicznego, ale także w polskim klubie, gdzie w kadrze często jest nawet kilkunastu obcokrajowców.

Łączą trening piłkarski z nauką języka angielskiego

Na naukę angielskiego wśród młodych zawodników zdecydowano się m.in. w akademii Cracovii.

Chcemy stawiać na wszechstronny rozwój naszych zawodniczek i zawodników. Funkcjonowanie w piłce nożnej łączy się dziś mocno z ujęciem międzynarodowym – zarówno na boisku, jak i poza nim. Dlatego też postanowiliśmy wprowadzić dwa projekty, które ściśle łączą ze sobą trening piłkarski z nauką języka angielskiego w piłkarskiej tematyce

W Cracovii zawodniczki i zawodnicy od kategorii U14 będą uczestniczyć w warsztatowych zajęciach online, a dodatkowo zawodnicy od U12 w górę będą mieli szansę przynajmniej raz w miesiącu wziąć udział w treningach piłkarskich w języku angielskim.

- Chcemy, aby działania te stanowiły kolejny bodziec do doskonalenia się w posługiwaniu językiem zagranicznym - w uzupełnieniu do zajęć edukacyjnych, które realizowane są między innymi w SMS Kraków. To dla nas ważny krok - pragniemy, aby nasze zawodniczki i nasi zawodnicy czuli się swobodnie w międzynarodowym środowisku i byli gotowi na wyzwania, jakie niesie współczesny futbol, czy też po prostu codzienne życie. Te inicjatywy to inwestycja w przyszłość naszych wychowanków - mówi Kajderowicz oficjalnej stronie Cracovii.

