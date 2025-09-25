Partner merytoryczny: Eleven Sports

Młodzi polscy piłkarze muszą to wiedzieć. "Bez tego to jak bez nogi"

Piotr Jawor

Piotr Jawor

W akademiach polskich klubów rośnie świadomość potrzeby rozwoju intelektualnego zawodników. W wielu coraz częściej pojawia się język angielski, którego uczy się nie tylko w szkole, ale także... na boisku. - Funkcjonowanie w piłce nożnej łączy się dziś mocno z ujęciem międzynarodowym - podkreśla Patryk Kajderowicz, dyrektor akademii Cracovii.

Język angielski w polskich klubach często przydaje się nawet po to, by się... pokłócić
Język angielski w polskich klubach często przydaje się nawet po to, by się... pokłócićPIOTR KUCZA/FOTOPYKNewspix.pl

Język angielski w piłce nożnej to dziś żadna ekstrawagancja, tylko obowiązek. Kiedyś w międzynarodowej szatni potrafiło się nim posługiwać kilku zawodników, a dziś piłkarz mówiący tylko w ojczystym języku będzie czuł się jak odludek.

- Gdy zagraniczny klub obserwuje zawodnika, to patrzy nie tylko na jego umiejętności piłkarskie, ale także na umiejętność adaptacji w nowym środowisku czy znajomość języka obcego. Dziś piłkarz bez angielskiego to jak piłkarz bez nogi - mawiał Stan Valckx, były dyrektor sportowy Wisły Kraków.

Zobacz również:

Mateusz Oszust (z prawej) był także w sztabie Michała Probierza
Akademia Młodego Piłkarza

Dostał nowe zadanie, ma pomóc polskiej piłce. Chce trafić do wszystkich

Piotr Jawor
Piotr Jawor

Wówczas szatnia mistrzów Polski była mocno międzynarodowa i nie wszyscy zawodnicy potrafili się w niej odnaleźć, głównie z powodu bariery językowej. Dziś polskie kluby i polscy piłkarze mają świadomość tego, że język angielski potrzebny jest nie tylko w przypadku wyjazdu zagranicznego, ale także w polskim klubie, gdzie w kadrze często jest nawet kilkunastu obcokrajowców.

Łączą trening piłkarski z nauką języka angielskiego

Na naukę angielskiego wśród młodych zawodników zdecydowano się m.in. w akademii Cracovii.

Chcemy stawiać na wszechstronny rozwój naszych zawodniczek i zawodników. Funkcjonowanie w piłce nożnej łączy się dziś mocno z ujęciem międzynarodowym – zarówno na boisku, jak i poza nim. Dlatego też postanowiliśmy wprowadzić dwa projekty, które ściśle łączą ze sobą trening piłkarski z nauką języka angielskiego w piłkarskiej tematyce
mówi Patryk Kajderowicz, dyrektor akademii „Pasów".

W Cracovii zawodniczki i zawodnicy od kategorii U14 będą uczestniczyć w warsztatowych zajęciach online, a dodatkowo zawodnicy od U12 w górę będą mieli szansę przynajmniej raz w miesiącu wziąć udział w treningach piłkarskich w języku angielskim.

- Chcemy, aby działania te stanowiły kolejny bodziec do doskonalenia się w posługiwaniu językiem zagranicznym - w uzupełnieniu do zajęć edukacyjnych, które realizowane są między innymi w SMS Kraków. To dla nas ważny krok - pragniemy, aby nasze zawodniczki i nasi zawodnicy czuli się swobodnie w międzynarodowym środowisku i byli gotowi na wyzwania, jakie niesie współczesny futbol, czy też po prostu codzienne życie. Te inicjatywy to inwestycja w przyszłość naszych wychowanków - mówi Kajderowicz oficjalnej stronie Cracovii.

Enea MKS Gniezno - KGHM Zagłębie Lubin. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
Wisła Kraków: James Igbekeme, Angel Rodado i Tamas Kiss
Wisła Kraków: James Igbekeme, Angel Rodado i Tamas KissGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Grupa piłkarzy w czerwono-białych pasiastych koszulkach świętuje na boisku, widoczne uśmiechy i wzajemne gratulacje, w tle kibice na trybunach.
Piłkarze Cracovii w meczu z GKS-em Katowice, 19.09.2025 r.Jarek PraszkiewiczPAP
Grupa piłkarzy drużyny FC Barcelona w granatowo-bordowych strojach klubowych stoi razem na murawie stadionu, kilku zawodników prezentuje zamyślone lub rozbawione wyrazy twarzy, na strojach widoczne logo sponsora Spotify.
FC BarcelonaJOSEP LAGOAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja