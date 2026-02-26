Jak znaleźć następcę Roberta Lewandowskiego? Jest kolejny pomysł

Piotr Jawor

Ma usprawnić proces skautingu, rozwój młodych zawodników i wspierać pracę kadr wojewódzkich. Małopolski ZPN, we współpracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, rozpoczął realizację pilotażowego projektu Małopolski Program Identyfikacji Talentów. - To krok w stronę bardziej profesjonalnego, usystematyzowanego i transparentnego procesu selekcji zawodników - zapewniają organizatorzy.

Piłkarz w koszulce FC Barcelony wykonuje gest rękami podczas meczu, na ramieniu opaska kapitańska w kolorach żółto-czerwonych.
Piłkarska Identyfikacja Talentów to kolejny program, który ma pomóc w znalezieniu następnego Roberta LewandowskiegoJOSE BRETONEast News

Idea jest prosta - każde województwo jest podzielone na podokręgi, a każdy podokręg otrzymał dedykowanego koordynatora regionalnego, który pełni kluczową rolę w realizacji projektu.

"Tak zorganizowana struktura pozwala na objęcie obserwacją znacznie większej liczby młodych piłkarzy niż dotychczas, a także na lepsze rozpoznanie potencjału w mniejszych ośrodkach" - czytamy.

Akademia Młodego Piłkarza

Koordynatorzy otrzymali konkretne zadania. Mają m.in. zorganizować kadrę podokręgu w kategorii U-11 chłopców, koordynować działania związane z kadrami dziewcząt w wybranych podokręgach, prowadzić bieżącą obserwację zawodników w kategoriach U-12 - U-14, współpracować z trenerami klubowymi i sztabami kadr wojewódzkich, a także przekazywać informacje o wyróżniających się zawodnikach.

"Wyrównanie szans zawodników z mniejszych klubów i miejscowości"

Celem programu jest także stworzenie spójnego systemu przepływu informacji między klubami, podokręgami a ZPN.

Regularne obserwacje zawodników w kategoriach U-12 – U-14 mają umożliwić szybsze wyłapywanie talentów, monitorowanie postępów zawodników na przestrzeni sezonu, bardziej świadome decyzje selekcyjne na poziomie kadr wojewódzkich, wyrównanie szans zawodników z mniejszych klubów i miejscowości – zapewniają w MZPN. 

Twórcy Małopolskiego Program Identyfikacji Talentów podkreślają, że jest to krok w stronę bardziej profesjonalnego, usystematyzowanego i transparentnego procesu selekcji zawodników. MZPN zaznacza, że program ma charakter pilotażowy, ale w przyszłości może być fundamentem ogólnopolskiego systemu obserwacji młodych piłkarzy.

Selekcjoner Jerzy Brzęczek pojawił się w hiszpańskiej Esteponie, gdzie oglądał trening młodych reprezentantów Polski. W ramach programu Talent Pro pod okiem Marcina Dorny i Stefana Majewskiego ćwiczyła grupa wyselekcjonowanych 15-, 16- i 17-latków.
Trening młodych reprezentantów PolskiPiotr JaworINTERIA.PL
Młodzi piłkarze ćwiczą piłkarskie triki
Młodzi piłkarze ćwiczą piłkarskie trikiKarolina LeputaINTERIA.PL
Młodzi piłkarze ćwiczą piłkarskie triki
Młodzi piłkarze ćwiczą piłkarskie trikiKarolina LeputaINTERIA.PL
