Jak znaleźć następcę Roberta Lewandowskiego? Jest kolejny pomysł

Idea jest prosta - każde województwo jest podzielone na podokręgi, a każdy podokręg otrzymał dedykowanego koordynatora regionalnego, który pełni kluczową rolę w realizacji projektu.

"Tak zorganizowana struktura pozwala na objęcie obserwacją znacznie większej liczby młodych piłkarzy niż dotychczas, a także na lepsze rozpoznanie potencjału w mniejszych ośrodkach" - czytamy.

Koordynatorzy otrzymali konkretne zadania. Mają m.in. zorganizować kadrę podokręgu w kategorii U-11 chłopców, koordynować działania związane z kadrami dziewcząt w wybranych podokręgach, prowadzić bieżącą obserwację zawodników w kategoriach U-12 - U-14, współpracować z trenerami klubowymi i sztabami kadr wojewódzkich, a także przekazywać informacje o wyróżniających się zawodnikach.

"Wyrównanie szans zawodników z mniejszych klubów i miejscowości"

Celem programu jest także stworzenie spójnego systemu przepływu informacji między klubami, podokręgami a ZPN.

Regularne obserwacje zawodników w kategoriach U-12 – U-14 mają umożliwić szybsze wyłapywanie talentów, monitorowanie postępów zawodników na przestrzeni sezonu, bardziej świadome decyzje selekcyjne na poziomie kadr wojewódzkich, wyrównanie szans zawodników z mniejszych klubów i miejscowości – zapewniają w MZPN.

Twórcy Małopolskiego Program Identyfikacji Talentów podkreślają, że jest to krok w stronę bardziej profesjonalnego, usystematyzowanego i transparentnego procesu selekcji zawodników. MZPN zaznacza, że program ma charakter pilotażowy, ale w przyszłości może być fundamentem ogólnopolskiego systemu obserwacji młodych piłkarzy.

