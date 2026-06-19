Jak oglądać mundial z dzieckiem? Ciekawe spostrzeżenia w jednej z polskich akademii

Piotr Jawor

Piotr Jawor

Spędź czas z dzieckiem, wykorzystaj go na rozmowę, buduj relację, ale także wskazuj błędy i pozwól marzyć. Choć reprezentacji Polski nie ma na mundialu 2026, to nie znaczy, że z największego piłkarskiego święta nie mogą czerpać nasze dzieci. Jedna z akademii przygotowała nawet poradnik, jak najlepiej spożytkować ten czas.

Dłoń trzymająca pilot skierowany na telewizor z meczem piłki nożnej na stadionie z zieloną murawą.
Oglądanie mundialu może przynieść wiele korzyści123RF/PICSEL

Choć pory rozgrywania meczów na mistrzostwach świata nie sprzyjają oglądaniu dziesiątek spotkań w tygodniu, to jednak kibice w Polsce na mundial się nie obrazili i próbują śledzić rozgrywki najlepszych reprezentacji na świecie.

Niestety w Polsce nie czuć atmosfery piłkarskiego święta. Kibice nie jeżdżą z chorągiewkami na samochodach, stref kibica jest niewiele i pokazują tylko wybrane mecze, a rozmowy - siłą rzeczy - koncentrują się wokół zagranicznej piłki.

Mimo to Akademia Piłkarska Pogoni Grodzisk Mazowiecki przygotowała poradnik, w jaki sposób na mistrzostwa świata mogą patrzeć rodzice oraz ich grające w piłkę dzieci. Oto siedem wskazówek, o których warto pamiętać podczas wspólnego śledzenia mundialu:

1. Wykorzystaj Mistrzostwa Świata nie tylko do kibicowania, ale także do rozmów i wspólnego przeżywania futbolu. To jedna z najprostszych i najprzyjemniejszych form wspierania rozwoju młodego zawodnika.

2. Rozmowy o taktyce, decyzjach sędziów czy zachowaniach zawodników rozwijają rozumienie gry twojego dziecka.

3. Mecz staje się okazją do rozmowy o futbolu, marzeniach, celach i wyzwaniach. To bezcenny czas budowania relacji.

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Piotr Jawor
Piotr Jawor

4. Dzieci obserwują nie tylko piłkarzy, ale również rodziców. Sposób przeżywania emocji, szacunek dla rywala czy umiejętność radzenia sobie z porażką to ważne lekcje na przyszłość.

5. Najpiękniejsze wspomnienia związane z piłką nożną często rodzą się właśnie podczas wspólnego kibicowania w domu, a nie tylko na boisku.

6. Nawet największe gwiazdy popełniają błędy. To dobra okazja, aby uświadomić dziecku, że rozwój wymaga cierpliwości, pracy i wytrwałości.

7. Każdy reprezentant świata był kiedyś dzieckiem grającym na lokalnym boisku. Mundial może stać się impulsem do wyznaczania własnych celów i marzeń.

PJ

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