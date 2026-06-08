W weekend miał się odbyć mecz trzynastolatków między Polonią Warszawa a Juventusem Academy Warszawa. O tym, że spotkanie nie zostanie rozegrane, było wiadomo od dawna, bo goście mieli zaplanowany turniej we Włoszech. Strony przedstawiają różne powody, dlaczego do meczu nie doszło, ale największe kontrowersje wzbudziły wydarzenia z szatni.

Gdy sędziowie odgwizdali walkower, drużyna Polonii wraz z trenerem zebrała się w szatni i zapozowała do zdjęcia, na które uwagę zwrócił Jerzy Mielewski, dziennikarz Polsatu:

Rozwiń

Na to zdjęcie zareagował także zarząd Juventus Academy Warszawa:

Z dużym zdziwieniem przyjęliśmy publikacje promujące wynik 3:0 meczu, który faktycznie się nie odbył. W naszej ocenie celebrowanie i eksponowanie rezultatu spotkania, które nie zostało rozegrane na boisku, stoi w sprzeczności z ideą zdrowej rywalizacji sportowej oraz wartościami, jakie powinny być przekazywane młodym zawodnikom - napisano w oświadczeniu.

Juventus podkreśla, że najbardziej niezrozumiałe jest dla nich zachowanie trenera, który zdecydował się pozować do zdjęć z koszulkami prezentującymi wynik 3:0.

"Tego rodzaju przekaz buduje niepotrzebne negatywne emocje, sztuczną i bezsensowną atmosferę konfrontacji oraz promuje postawy dalekie od szacunku, pokory i zasad fair play. Trudno dostrzec w takich działaniach walor wychowawczy, zwłaszcza gdy dotyczą one rozgrywek dziecięcych i młodzieżowych. Uważamy, że rolą trenerów i klubów jest przede wszystkim kształtowanie właściwych postaw oraz dawanie młodym zawodnikom przykładu odpowiedzialnego zachowania. Rywalizacja sportowa powinna być rozstrzygana na boisku, a nie w mediach społecznościowych poprzez celebrację wyniku przyznanego administracyjnie. Mamy nadzieję, że podobne sytuacje będą w przyszłości okazją do refleksji nad tym, jakie wartości chcemy wspólnie przekazywać młodym piłkarzom i piłkarkom" - czytamy.

Polonia: Klub wyciągnie odpowiednie konsekwencje wewnętrzne

Z tej sytuacji z twarzą spróbowała wyjść Akademia Polonii, która przyznała, że publikacja wspomnianego materiału w mediach społecznościowych przez trenera nie powinna mieć miejsca.

"Materiał ten nie odnosi się do meritum sprawy i nie stanowi stanowiska Akademii Polonii Warszawa. Podkreślamy jednocześnie, że wygrywanie meczów walkowerem nie jest zgodne z wartościami Akademii Polonii Warszawa. W związku z zaistniałą sytuacją klub wyciągnie odpowiednie konsekwencje wewnętrzne. Dodatkowo informujemy, że odbyła się rozmowa z Trenerem zespołu" - napisała Polonia.

PJ

Grupy młodzieżowe materiały promocyjne

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) AFP

Piłka nożna commons.wikimedia.org PUSTE





Brazylia - Włochy. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport