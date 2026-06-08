Duży zgrzyt w piłce młodzieżowej. "Bezsensowna atmosfera konfrontacji"

Piotr Jawor

Piotr Jawor

W rozgrywkach U13 Polonia Warszawa wygrała walkowerem z Juventusem Academy Warszawa. Wersje dotyczące nierozegrania spotkania są różne, ale największe oburzenie wywołało "pomeczowe" zdjęcie ekipy "Czarnych Koszul". Do publikacji w mediach społecznościowych krytycznie odniosła się także Polonia.

Piłka futbolowa na boisku z pustymi trybunami oraz młodzi piłkarze Polonii Warszawa w czerwonych koszulkach.
Wynik meczu Polonia Warszawa - Juventus Academy Warszawa nie rozstrzygnął się na boisku / AFP, facebook Akademii Polonii WarszawaAFP

W weekend miał się odbyć mecz trzynastolatków między Polonią Warszawa a Juventusem Academy Warszawa. O tym, że spotkanie nie zostanie rozegrane, było wiadomo od dawna, bo goście mieli zaplanowany turniej we Włoszech. Strony przedstawiają różne powody, dlaczego do meczu nie doszło, ale największe kontrowersje wzbudziły wydarzenia z szatni.

Gdy sędziowie odgwizdali walkower, drużyna Polonii wraz z trenerem zebrała się w szatni i zapozowała do zdjęcia, na które uwagę zwrócił Jerzy Mielewski, dziennikarz Polsatu:

Na to zdjęcie zareagował także zarząd Juventus Academy Warszawa:

Z dużym zdziwieniem przyjęliśmy publikacje promujące wynik 3:0 meczu, który faktycznie się nie odbył. W naszej ocenie celebrowanie i eksponowanie rezultatu spotkania, które nie zostało rozegrane na boisku, stoi w sprzeczności z ideą zdrowej rywalizacji sportowej oraz wartościami, jakie powinny być przekazywane młodym zawodnikom - napisano w oświadczeniu.

Juventus podkreśla, że najbardziej niezrozumiałe jest dla nich zachowanie trenera, który zdecydował się pozować do zdjęć z koszulkami prezentującymi wynik 3:0.

Zobacz również:

Aleksander Ceferin
Akademia Młodego Piłkarza

UEFA wyróżniła ich za pracę z dziećmi. Jedyna taka nagroda w Polsce

Piotr Jawor
Piotr Jawor

"Tego rodzaju przekaz buduje niepotrzebne negatywne emocje, sztuczną i bezsensowną atmosferę konfrontacji oraz promuje postawy dalekie od szacunku, pokory i zasad fair play. Trudno dostrzec w takich działaniach walor wychowawczy, zwłaszcza gdy dotyczą one rozgrywek dziecięcych i młodzieżowych. Uważamy, że rolą trenerów i klubów jest przede wszystkim kształtowanie właściwych postaw oraz dawanie młodym zawodnikom przykładu odpowiedzialnego zachowania. Rywalizacja sportowa powinna być rozstrzygana na boisku, a nie w mediach społecznościowych poprzez celebrację wyniku przyznanego administracyjnie. Mamy nadzieję, że podobne sytuacje będą w przyszłości okazją do refleksji nad tym, jakie wartości chcemy wspólnie przekazywać młodym piłkarzom i piłkarkom" - czytamy.

Polonia: Klub wyciągnie odpowiednie konsekwencje wewnętrzne

Z tej sytuacji z twarzą spróbowała wyjść Akademia Polonii, która przyznała, że publikacja wspomnianego materiału w mediach społecznościowych przez trenera nie powinna mieć miejsca.

"Materiał ten nie odnosi się do meritum sprawy i nie stanowi stanowiska Akademii Polonii Warszawa. Podkreślamy jednocześnie, że wygrywanie meczów walkowerem nie jest zgodne z wartościami Akademii Polonii Warszawa. W związku z zaistniałą sytuacją klub wyciągnie odpowiednie konsekwencje wewnętrzne. Dodatkowo informujemy, że odbyła się rozmowa z Trenerem zespołu" - napisała Polonia.

PJ

Grupa młodych piłkarzy w niebieskich i białych strojach rywalizuje o piłkę na boisku podczas meczu, w tle widoczna bramka oraz kibice na trybunach.
Grupy młodzieżowemateriały promocyjne
Piłka nożna leżąca na środku zielonego boiska na tle pustych trybun stadionu.
Piłka nożna (zdj. ilustracyjne)AFP
Boiska ze sztuczna nawierzchnią
Piłka nożnacommons.wikimedia.orgPUSTE


Brazylia - Włochy. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja