Doświadczenie z reprezentacji prosto do klubu. "To kluczowe zadanie akademii"

Piotr Jawor

Za kilka dni rozpoczną się nowe porządki w jednej z największych akademii w Polsce - w Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa. Dyrektorem został bowiem Bartłomiej Zalewski, który prowadził m.in. młodzieżowe reprezentacje Polski.

Bartłomiej Zalewski i Jan Urban rozmawiają na boisku piłkarskim; widoczne bramki i infrastruktura sportowa.
Bartłomiej Zalewski (z lewej) i selekcjoner Jan Urban PIOTR KUCZA/FOTOPYKNewspix.pl

- Kluczowym zadaniem Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa jest dbałość o harmonijną współpracę z pierwszym zespołem poprzez wykorzystanie wszelkich możliwych, nowoczesnych narzędzi szkoleniowych. Naszym celem jest stworzenie optymalnego środowiska dla rozwoju młodych zawodników oraz trenerów w oparciu o maksymalnie indywidualne podejście do ich potencjału i talentu - mówi o swojej nowej roli Zalewski.

Przy Łazienkowskiej podkreślają, że nowy dyrektor będzie odpowiedzialny za kompleksowe zarządzanie strukturą szkolenia akademii. Zalewski ma m.in. wzmocnić sztaby szkoleniowe w procesie rekrutacji, a także zoptymalizować metodologię z naciskiem na indywidualny rozwój młodych zawodników. Nowy dyrektor ma też koordynować pracę trenerów we wszystkich etapach szkolenia i kategoriach wiekowych.

"Myśli w nowoczesny sposób"

Zalewski od 2013 roku prowadził młodzieżowe reprezentacje Polski od U14 do U19 oraz był koordynatorem działu rozwoju indywidualnego i projektów Talent Pro i Future Pro w Polskim Związku Piłki Nożnej. Współpracuje również z departamentami technicznymi FIFA (Talent Development Scheme) oraz UEFA w obszarze identyfikacji i rozwoju talentów piłkarskich.

Piotr Jawor
- O procesie szkolenia myśli w nowoczesny sposób, jest mocno nastawiony na rozwój piłkarzy i kadry trenerskiej oraz efektywną współpracę z pierwszym zespołem. Dzięki jego metodologii będziemy mieć możliwość przyspieszenia tempa naszego rozwoju - mówi Fredi Bobić, Szef Operacji Sportowych Legii Warszawa.

Zalewski posiada licencję UEFA Pro. Poza piłką młodzieżową ma doświadczenie pracy w sztabach klubów Ekstraklasy w charakterze asystenta trenera oraz analityka. Pracę w roli Dyrektora Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa rozpocznie 15 marca.

PJ

Bramkarz w pomarańczowym stroju wykonuje efektowną paradę, próbując obronić strzał piłki kierującej się w stronę bramki, piłkarze w białych koszulkach obserwują akcję, w tle widoczna siatka bramkowa oraz kibice.
Kacper Tobiasz w meczu Legii z HibernianemANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News
Kacper Tobiasz
Kacper TobiaszGrzegorz WajdaEast News
Grupa piłkarzy w biało-czarnych strojach z logo sponsora ustawia się do wspólnego zdjęcia na zielonej murawie stadionu, w tle widać liczną publiczność na trybunach oraz bramkę.
Legia WarszawaBeata ZawadzkaEast News
