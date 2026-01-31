Partner merytoryczny: Eleven Sports

Czy walka o wynik u młodszych zawodników ma sens?

Piotr Jawor

Piotr Jawor

Wygraliście?! - takie pytanie bardzo często słyszą od swoich rodziców młodzi zawodnicy. Tymczasem - według najnowszych trendów - coraz częściej aspekt kładzie się na indywidualny rozwój dziewczynki czy chłopca, a wynik zespołu staje się sprawą drugorzędną.

Selekcjoner Jerzy Brzęczek pojawił się w hiszpańskiej Esteponie, gdzie oglądał trening młodych reprezentantów Polski. W ramach programu Talent Pro pod okiem Marcina Dorny i Stefana Majewskiego ćwiczyła grupa wyselekcjonowanych 15-, 16- i 17-latków.
Trening młodych zawodników na zgrupowaniu Talent ProPiotr JaworINTERIA.PL

- Logika podpowiada, mając właściwe priorytety, że właśnie skupienie swojej uwagi na piłkarzu jest kluczowe w kontekście jego postępów, a nie na drużynie, taktyce, która ma być jedynie środowiskiem do jego rozwoju - przekonuje Michał Libich na fanpage'u "Łączy nas trening" prowadzonym przez Polski Związek Piłki Nożnej.

Według wytycznych, pierwszym krokiem do zindywidualizowania treningów powinny być regularne (co 3-4 miesiące) testy techniczne i motoryczne.

Jan Urban
Akademia Młodego Piłkarza

Zgrupowanie Talent Pro. Selekcjoner Jan Urban spotkał się z młodymi piłkarzami

Piotr Jawor
Piotr Jawor

- Pozwolą obiektywnie stwierdzić, czy metody treningowe przez nas stosowane są efektywne, a także - w przypadku motoryki - dokonać podziału zawodników o potencjale szybkościowym i wytrzymałościowym, co jest szczególnie ważne w kontekście dobierania obciążeń, tak by były efektywne i bezpieczne - pisze Libich.

"Na każdym etapie szkolenia indywidualizacja jest bardzo istotna"

W tej filozofii treningu równie ważna jest obserwacja i dostosowanie ćwiczeń do potrzeb młodych zawodników. Jedno dziecko świetnie radzi sobie bowiem w obronie, a inne w ataku, więc każde powinno pracować nad swoimi deficytami.

W takiej sytuacji warto wprowadzić trening stacyjny, gdzie po podziale na grupy według potrzeb indywidualnych, możemy efektywnie pracować np. przez 40 minut nad deficytami naszych graczy lub doskonaleniu ich atutów – zaznacza Libich. 

- Na każdym etapie szkolenia indywidualizacja jest bardzo istotna, bo każdy z nas ma inne predyspozycje i możliwości. Dlatego wrzucanie wszystkich do jednego worka, niekontrolowanie rozwoju naszych zawodników i działanie na wspomnianego nosa, to gwarancja tego, że naszą pracą rządzić będzie przypadek, a nie wypracowane i sprawdzone metody prowadzące do świadomego rozwoju naszych podopiecznych - dodaje.

PJ

Trening młodych reprezentantów PolskiPiotr JaworINTERIA.PL
