Czy wakacje powinny być czasem całkowitej przerwy od treningów? Oto plan

Piotr Jawor

Piotr Jawor

Jedna szkoła mówi, że zmęczony sezonem organizm młodego zawodnika powinien całkowicie odpocząć od piłki. Inna, że z wysokich obrotów nie wolno schodzić, a na dłuższy rozbrat z futbolem czas przyjdzie po zakończeniu kariery. Istnieje jednak także coś pomiędzy, co wydaje się zdrowym kompromisem.

Dziewczynka w pozycji bramkarza stoi przed bramką do piłki nożnej, gotowa do obrony strzału.
Trening dzieci123RF/PICSEL

Przede wszystkim należy pamiętać, że organizm i potrzeby każdego zawodnika są inne. Jeden do piłki będzie rwał się już w dniu zakończenia sezonu, inny będzie potrzebował dłuższego rozbratu ze sportem. Istnieje jednak szkoła tzw. balansu, która zakłada stopniowy powrót do piłki w okresie tzw. roztrenowania.

- Okres między sezonami to najbardziej niewykorzystany czas w rozwoju młodych zawodników. Bez meczów i sesji zespołowych mają czas i energię, by skupić się na indywidualnych słabościach, poprawiać przygotowanie fizyczne i wracać lepiej przygotowani. Młodzi piłkarze mogą wykorzystać przerwę, aby zapobiec pogorszeniu formy i przyspieszyć rozwój indywidualny, stosując w domu program treningowy obejmujący 3 do 5 jednostek tygodniowo. Ci, którzy trenują w przerwie między sezonami, konsekwentnie przewyższają tych, którzy robią sobie przerwę - uważa Roman Pivarnik, słowacki trener z licencją UEFA Pro.

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Piotr Jawor
Piotr Jawor

Na stronie FlickTec szkoleniowiec dowodzi, że zauważalne spadki kondycji zaczynają się już po dwóch tygodniach bez treningu. Z kolei po czterech tygodniach młodzi piłakrze mogą stracić od 10 do 15 procent przygotowania tlenowego.

Umiejętności techniczne, takie jak kontrola i dotyk piłki, są bardziej odporne na presję czasu, ale i tak tracą wartość bez powtórzeń. Gracz, który nie dotyka futbolówki przez 6 tygodni, poczuje się zauważalnie mniej komfortowo podczas pierwszych sesji po powrocie
podkreśla Pivarnik.

Jak powinny wyglądać treningi w wakacje?

Szkoleniowiec proponuje, by między sezonami nie rezygnować ze sportu. Nie sugeruje katorżniczych jednostek, jednak zaleca lekkie i regularne treningi. Mogą się odbywać co drugi dzień i trwać po 15-20 minut.

Powrót do treningów powinien być spokojny, czyli zabawa z piłką i uprawianie innych sportów jak pływanie czy jazda na rowerze. Po dwóch tygodniach można wejść na wyższe obroty, gdzie wracamy już do piłki - doskonalenia techniki, a także większy wysiłek fizyczny. Z kolei dwa - trzy tygodnie przed rozpoczęciem sezonu, warto wrócić już do ćwiczeń typowo meczowych na wysokiej intensywności, czyli np. małych gierek.

- Zawodnik, który zrobi sobie 6 tygodni całkowitej przerwy, wraca do przygotowań z obniżoną kondycją sercowo-naczyniową, osłabionym poczuciem piłki i mniejszą pewnością siebie pierwsze 2 - 3 tygodnie nowego sezonu spędza na odbudowie. W ciągu kilku sezonów różnica między zawodnikami trenującymi przez cały rok a tymi, którzy robią sobie dłuższe przerwy, staje się znacząca. Nie chodzi tu o wypalanie młodych zawodników, tylko o utrzymanie lekkiej, konsekwentnej rutyny (15 do 20 minut dziennie, 3 do 5 dni w tygodniu), która organizm w kontakcie ze sportem - podkreśla trener Pivarnik.

PJ

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Dziecko w różowym stroju prowadzi piłkę nożną wśród kolorowych pachołków treningowych ustawionych na zielonym boisku.
Trening dzieciMateusz DembowiakAdobe Stock
Piłka nożna leżąca na środku zielonego boiska na tle pustych trybun stadionu.
Piłka nożna (zdj. ilustracyjne)AFP


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