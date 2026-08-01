Czy wakacje powinny być czasem całkowitej przerwy od treningów? Oto plan
Jedna szkoła mówi, że zmęczony sezonem organizm młodego zawodnika powinien całkowicie odpocząć od piłki. Inna, że z wysokich obrotów nie wolno schodzić, a na dłuższy rozbrat z futbolem czas przyjdzie po zakończeniu kariery. Istnieje jednak także coś pomiędzy, co wydaje się zdrowym kompromisem.
Przede wszystkim należy pamiętać, że organizm i potrzeby każdego zawodnika są inne. Jeden do piłki będzie rwał się już w dniu zakończenia sezonu, inny będzie potrzebował dłuższego rozbratu ze sportem. Istnieje jednak szkoła tzw. balansu, która zakłada stopniowy powrót do piłki w okresie tzw. roztrenowania.
- Okres między sezonami to najbardziej niewykorzystany czas w rozwoju młodych zawodników. Bez meczów i sesji zespołowych mają czas i energię, by skupić się na indywidualnych słabościach, poprawiać przygotowanie fizyczne i wracać lepiej przygotowani. Młodzi piłkarze mogą wykorzystać przerwę, aby zapobiec pogorszeniu formy i przyspieszyć rozwój indywidualny, stosując w domu program treningowy obejmujący 3 do 5 jednostek tygodniowo. Ci, którzy trenują w przerwie między sezonami, konsekwentnie przewyższają tych, którzy robią sobie przerwę - uważa Roman Pivarnik, słowacki trener z licencją UEFA Pro.
Na stronie FlickTec szkoleniowiec dowodzi, że zauważalne spadki kondycji zaczynają się już po dwóch tygodniach bez treningu. Z kolei po czterech tygodniach młodzi piłakrze mogą stracić od 10 do 15 procent przygotowania tlenowego.
Umiejętności techniczne, takie jak kontrola i dotyk piłki, są bardziej odporne na presję czasu, ale i tak tracą wartość bez powtórzeń. Gracz, który nie dotyka futbolówki przez 6 tygodni, poczuje się zauważalnie mniej komfortowo podczas pierwszych sesji po powrocie
Jak powinny wyglądać treningi w wakacje?
Szkoleniowiec proponuje, by między sezonami nie rezygnować ze sportu. Nie sugeruje katorżniczych jednostek, jednak zaleca lekkie i regularne treningi. Mogą się odbywać co drugi dzień i trwać po 15-20 minut.
Powrót do treningów powinien być spokojny, czyli zabawa z piłką i uprawianie innych sportów jak pływanie czy jazda na rowerze. Po dwóch tygodniach można wejść na wyższe obroty, gdzie wracamy już do piłki - doskonalenia techniki, a także większy wysiłek fizyczny. Z kolei dwa - trzy tygodnie przed rozpoczęciem sezonu, warto wrócić już do ćwiczeń typowo meczowych na wysokiej intensywności, czyli np. małych gierek.
- Zawodnik, który zrobi sobie 6 tygodni całkowitej przerwy, wraca do przygotowań z obniżoną kondycją sercowo-naczyniową, osłabionym poczuciem piłki i mniejszą pewnością siebie pierwsze 2 - 3 tygodnie nowego sezonu spędza na odbudowie. W ciągu kilku sezonów różnica między zawodnikami trenującymi przez cały rok a tymi, którzy robią sobie dłuższe przerwy, staje się znacząca. Nie chodzi tu o wypalanie młodych zawodników, tylko o utrzymanie lekkiej, konsekwentnej rutyny (15 do 20 minut dziennie, 3 do 5 dni w tygodniu), która organizm w kontakcie ze sportem - podkreśla trener Pivarnik.
PJ