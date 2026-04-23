Wiele szkółek piłkarskich nie może pozwolić sobie na prowadzenie tylko grup dziewcząt. W tej sytuacji młode zawodniczki trenują wraz z chłopcami i często trafiają do grup, w których zawodnicy są o rok lub dwa młodsi.

Chłopcy i dziewczęta uczą się inaczej

Zróżnicowanie pod względem wieku to jednak tylko jedna z kwestii, które należy zastosować w codziennym treningu. Trenerzy prowadzący zespoły mieszane muszą zrozumieć, że chłopcy i dziewczęta uczą się inaczej.

- Często chłopcy i dziewczynki z jednej drużyny trenują tak samo. O ile boisko, piłka i zasady mogą być identyczne dla obu płci, to sposób, w jaki zawodnicy się uczą - fizycznie, neurologicznie i emocjonalnie - już nie. Ignorowanie tych różnic nie tworzy równości. Powoduje frustrację, zahamowanie rozwoju i ostatecznie rezygnację z dalszej nauki - podkreśla Michał Libich, koordynator ds. szkolenia dzieci i młodzieży Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Z punktu widzenia rozwoju mózgu, dziewczęta dojrzewają wcześniej niż chłopcy. Dlatego nawet w młodszym wieku często szybciej rozumieją grę, odpowiedzialność za pozycję i koncepcje taktyczne. Chłopcy natomiast mają tendencję do opóźnień w rozumieniu taktyki w młodym wieku. Ich mózgi są bardziej skłonne do eksperymentowania, podejmowania ryzyka i powtarzania ruchów fizycznych bez natychmiastowego zrozumienia.

- Ta różnica ma ogromne znaczenie w projektowaniu treningu. Dziewczęta często potrzebują więcej powtórzeń, aby osiągnąć ten sam poziom komfortu technicznego z piłką co chłopcy, nie dlatego, że mają mniejsze zdolności, ale dlatego, że uczą się bardziej precyzyjnie. Rzadziej akceptują niechlujne wykonanie. Z kolei chłopiec może wykonać 50 powtórzeń danego ćwiczenia bez obaw i refleksji, za to dziewczynka może wahać się przed kolejnym powtórzeniem, dopóki nie poczuje, że wykonuje ćwiczenie poprawnie - podkreśla Libich.

Szkoleniowiec zaznacza, że właśnie z tego powodu wielu chłopców szybko rozwija się na początku, a potem następuje stagnacja. Dziewczęta, którym nauka zajęła więcej czasu, często ich później przewyższają jakością, ponieważ umiejętności są lepiej rozwinięte.

Równie ważny jest fakt, że chłopcy czują się swobodniej, wyrażając swoją indywidualność od samego początku. Chcą pokonywać przeciwników, podejmować ryzyko i być zauważani. Dziewczęta są znacznie bardziej zorientowane na pracę zespołową od najmłodszych lat.

Często w pierwszej kolejności starają się podawać piłkę, tym samym oddając odpowiedzialność, aby unikać błędów, które szkodzą grupie. Nie jest to słabość — ale oznaka, że dziewczęta muszą być wyraźnie zachęcane do konfrontacji z przeciwnikami i podejmowania ryzyka – zaznacza Libich.

- Praca z chłopcami i dziewczynkami musi się różnić, jednak nie dlatego, że któraś z płci jest słabsza, ale dlatego, że każda potrzebuje innej ścieżki do osiągnięcia najlepszej wersji samego siebie - dodaje szkoleniowiec.

PJ

