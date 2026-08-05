Czterech psychologów w akademii piłkarskiej. Pracują z juniorami

Marecek był gościem ogólnopolskiej konferencji trenerów bramkarzy organizowanej przez Szkołę Trenerów PZPN. Opowiadał jak wygląda szkolenie młodych bramkarzy w Slavii. Treningi specjalistyczne zaczynają się już wieku 10 lat. Każdy zespół młodzieżowy ma trenera bramkarzy. Jednak nie tylko, bo jak się okazuje, każdy może liczyć na pomoc psychologa. W akademii Slavii pracuje ich czworo.

- Są odpowiedzialni za poszczególne roczniki. Od najmłodszych do U-13, kolejny od U-14 do U-16 i od U-17 do rezerw. Psychologowie są obecni na treningach i patrzą na zachowanie zarówno trenerów, jak i zawodników. Młodzi piłkarze mogą się z nimi umówić i porozmawiać o tym z czym mają problemy - mówi Marecek.

Zawodnicy rozmawiają z psychologami

I okazuje się, że młodzi piłkarze korzystają z tej pomocy. Z czym przychodzą? - Mieliśmy problem z bramkarzem i zastanawialiśmy się o co chodzi. W meczach na zagranicznych turniejach z Realem czy Juventusem albo w reprezentacji młodzieżowej spisywał się świetnie. W lidze, kiedy mierzyliśmy się z drużynami z dołu tabeli zawodził - opowiada Marecek. - Pomyślałem, że chodzi o koncentrację, ale okazało się, że nie. W rozmowie z psychologiem stwierdził coś w co trudno uwierzyć. Powiedział, że gdy mierzą się z mocnymi rywalami, to myśli, że nikt nie oczekuje od niego niesamowitej gry. Z kolei kiedy gra z przeciętnymi zespołami, każdy wymaga od niego doskonałej dyspozycji.

Psycholog z pomocą trenerów pracowali z zawodnikiem, by zmienił nastawienie w głowie. Kolejny przykład to Antonin Kinsky. Kolejny utalentowany bramkarz z akademii Slavii. Rok temu trafił za około 16 mln euro do Tottenhamu. Marecek pokazywał na klipach wideo polskim trenerom, jak wiele prostych błędów popełniał Kinsky. Mimo to w akademii widziano w nim wielki talent i dostawał wielkie wsparcie. Okazało się też, że sam był świadomy swoich deficytów.

- Trzeba wierzyć w zawodnika, ale też w jego otoczenie, które będzie chciało mu pomóc. Trzeba być cierpliwym, jeśli wiesz, że masz wyjątkowego zawodnika. Trzy, cztery lata temu nikt by nie powiedział, że zrobi taką karierę - twierdzi Marecek. - Rozmawiałem z jego ojcem i mówił, że Antonin jest bardzo mocno psychiczny, czyta mnóstwo książek o rozwoju indywidualnym. Pracuje też z trenerem mentalnym. Przeszedł długą drogę i jest w topowej lidze.





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