Rozpoczęły się wakacje. U młodszych grup oznacza to blisko dwa miesiące bez treningów, starsi zawodnicy na boiska wrócą pewnie szybciej. Większość ma przed sobą jeszcze obozy (wyjazdowe lub dochodzeniowe, trwające tydzień lub kilkanaście dni), ale przez większość wolnego czasu zawodnicy sami będą musieli zadbać o to, by do treningów wrócić jak najlepiej przygotowani.

Jak trenować w wakacje?

Okazuje się, że da się trenować i jednocześnie odpoczywać od piłki nożnej. Jednym z najlepszych pomysłów są wizyty w siłowni. Tak można popracować nad siłą, wytrzymałością i sylwetką, ale także kontrolować wagę.

Jeszcze innym, nawet prostszym sposobem treningu jest bieganie. Przebieżki, dłuższe wybiegania czy trening interwałowy sprawią, że organizm na pierwszy trening stawi się w pełnej gotowości.

Coraz więcej trenerów zwraca jednak uwagę, by w przerwie od piłki nożnej próbować innych sportów.

"Sporty zespołowe wymagają intensywnej pracy całego ciała, co wspiera ogólną kondycję. Grając w piłkę nożną lub koszykówkę, angażujesz różne grupy mięśni, poprawiasz koordynację, a jednocześnie spalasz dużo kalorii. To świetne uzupełnienie dla siłowych ćwiczeń izolacyjnych, które budują konkretną grupę mięśni, ale nie zawsze wpływają na ogólną sprawność" - czytamy na stronie Trening Dzieci 2.0.

Trenowanie innych sportów rozwija także spojrzenie taktyczne, poprawia refleks czy buduje mięśnie, które w piłce nożnej używane są rzadziej. Dlatego warto spróbować swoich sił w grze w koszykówkę, siatkówkę, tenisa, czy badmintona. Wiele sportów ma także jedną wielką zaletę - by rozegrać mecz, wystarczy tylko jeden przeciwnik, a wiadomo, że nic tak nie motywuje jak rywalizacja.

PJ

Trening młodych zawodników 123RF/PICSEL

Nie trzeba stanąć na podium, by pokochać sport. W regularnej aktywności fizycznej chodzi o coś zupełnie innego! 123RF/PICSEL

Trening dzieci 123RF/PICSEL





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