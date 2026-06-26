Profil "Łączy nas trening" podkreśla, że trener pracujący z dziećmi powinien mieć świadomość, że ma fundamentalny wpływ na wychowanie młodego człowieka.

- Dzieje się tak dlatego, że dziecko często jest wpatrzone w trenera jak w obrazek, jest dla niego nieomylnym autorytetem, a poza tym kocha piłkę nożną. Dlatego rozwój piłkarski naszych podopiecznych jest ważny, w końcu jesteśmy trenerami piłki nożnej, ale jeszcze ważniejsze jest to, jaki człowiek wyjdzie spod naszych skrzydeł - podkreśla profil związany z Polskim Związkiem Piłki Nożnej.

Jako nauczyciele przekazujmy odpowiednie wartości, które pozwolą młodemu człowiekowi wejść w dorosłe życie z przytupem

A oto wartości, które według ŁNT obowiązkowo powinny znaleźć się w planie szkolenia:

1. Punktualność,

2. Zasady,

3. Higiena,

4. Dbałość o zdrowie,

5. Właściwe odżywianie,

6. Regeneracja i odpoczynek,

7. Umiejętność analizy i samooceny,

8. Konsekwencja,

9. Wysiłek,

10. Szacunek i tolerancja,

11. Empatia.

- Wszystkie te wartości muszą być częścią naszego szkolenia, ale najważniejsze jest, aby nie tylko o nich mówić, ale swoją osobą reprezentować. Pamiętajmy, trening piłki nożnej to coś więcej niż sport. To przygotowanie do całego życia! - pisze ŁNT.

Na boisku uczymy się przegrywać, nie tracąc poczucia własnej wartości 123RF/PICSEL

Monika Wantoła INTERIA.PL

Łukasz Piszczek Christoph Reichwein AFP





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