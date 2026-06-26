11 kluczowych zasad. Dlaczego treningi to coś więcej niż piłka nożna?
Tylko nieliczni młodzi zawodnicy zostaną wielkimi piłkarzami, ale od trenerów zależy także, jak wielu ich wychowanków będzie ludźmi z zasadami. By tak się stało, szkoleniowcy powinni uczyć swoich podopiecznych nie tylko gry w piłkę, ale także wpajać im odpowiednie wzorce.
Profil "Łączy nas trening" podkreśla, że trener pracujący z dziećmi powinien mieć świadomość, że ma fundamentalny wpływ na wychowanie młodego człowieka.
- Dzieje się tak dlatego, że dziecko często jest wpatrzone w trenera jak w obrazek, jest dla niego nieomylnym autorytetem, a poza tym kocha piłkę nożną. Dlatego rozwój piłkarski naszych podopiecznych jest ważny, w końcu jesteśmy trenerami piłki nożnej, ale jeszcze ważniejsze jest to, jaki człowiek wyjdzie spod naszych skrzydeł - podkreśla profil związany z Polskim Związkiem Piłki Nożnej.
Jako nauczyciele przekazujmy odpowiednie wartości, które pozwolą młodemu człowiekowi wejść w dorosłe życie z przytupem
A oto wartości, które według ŁNT obowiązkowo powinny znaleźć się w planie szkolenia:
1. Punktualność,
2. Zasady,
3. Higiena,
4. Dbałość o zdrowie,
5. Właściwe odżywianie,
6. Regeneracja i odpoczynek,
7. Umiejętność analizy i samooceny,
8. Konsekwencja,
9. Wysiłek,
10. Szacunek i tolerancja,
11. Empatia.
- Wszystkie te wartości muszą być częścią naszego szkolenia, ale najważniejsze jest, aby nie tylko o nich mówić, ale swoją osobą reprezentować. Pamiętajmy, trening piłki nożnej to coś więcej niż sport. To przygotowanie do całego życia! - pisze ŁNT.