11 kluczowych zasad. Dlaczego treningi to coś więcej niż piłka nożna?

Piotr Jawor

Piotr Jawor

Tylko nieliczni młodzi zawodnicy zostaną wielkimi piłkarzami, ale od trenerów zależy także, jak wielu ich wychowanków będzie ludźmi z zasadami. By tak się stało, szkoleniowcy powinni uczyć swoich podopiecznych nie tylko gry w piłkę, ale także wpajać im odpowiednie wzorce.

Łukasz Piszczek gra w piłkę nożną z dziećmi na stadionie. W tle trybuny i metalowe ogrodzenie.
Łukasz Piszczek (kiedyś piłkarz, dziś trener) podczas gry w młodymi zawodnikami Christoph ReichweinAFP

Profil "Łączy nas trening" podkreśla, że trener pracujący z dziećmi powinien mieć świadomość, że ma fundamentalny wpływ na wychowanie młodego człowieka.

- Dzieje się tak dlatego, że dziecko często jest wpatrzone w trenera jak w obrazek, jest dla niego nieomylnym autorytetem, a poza tym kocha piłkę nożną. Dlatego rozwój piłkarski naszych podopiecznych jest ważny, w końcu jesteśmy trenerami piłki nożnej, ale jeszcze ważniejsze jest to, jaki człowiek wyjdzie spod naszych skrzydeł - podkreśla profil związany z Polskim Związkiem Piłki Nożnej.

Jako nauczyciele przekazujmy odpowiednie wartości, które pozwolą młodemu człowiekowi wejść w dorosłe życie z przytupem

A oto wartości, które według ŁNT obowiązkowo powinny znaleźć się w planie szkolenia:

1. Punktualność,

2. Zasady,

3. Higiena,

4. Dbałość o zdrowie,

5. Właściwe odżywianie,

6. Regeneracja i odpoczynek,

7. Umiejętność analizy i samooceny,

8. Konsekwencja,

9. Wysiłek,

10. Szacunek i tolerancja,

11. Empatia.

- Wszystkie te wartości muszą być częścią naszego szkolenia, ale najważniejsze jest, aby nie tylko o nich mówić, ale swoją osobą reprezentować. Pamiętajmy, trening piłki nożnej to coś więcej niż sport. To przygotowanie do całego życia! - pisze ŁNT.

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Piotr Jawor
Dziewczynka w koszulce z numerem 10 stoi na boisku piłkarskim w pobliżu bramki, obserwując grę innych dzieci ubranych w pomarańczowe stroje sportowe, całość widoczna przez zieloną siatkę bramkarską.
Na boisku uczymy się przegrywać, nie tracąc poczucia własnej wartości123RF/PICSEL
Antonin Cepek
Monika WantołaINTERIA.PL
Łukasz Piszczek
Łukasz Piszczek Christoph ReichweinAFP


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