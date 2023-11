Zima torpeduje rozrywki w Polsce. Seryjnie odwołują mecze

W niektórych miejscach w Polsce śnieg pojawił się już w zeszłym tygodniu, ale od niedzieli pod białym puchem skryła się już większość kraju. Opady może nie były bardzo obfite, ale wystarczyły, by w niektórych miejscach mocno uprzykrzyć życie .

Okazuje się, że dotyczy to także klubów piłkarskich. O ile z opadami śniegu jeszcze jakoś radzą sobie kluby z Ekstraklasy oraz z I ligi, to już na najniższym szczeblu centralnym atak zimy okazał się problemem nie do przeskoczenia.