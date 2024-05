​Wybory zdezorganizują rozgrywki? Dziś zaprzysiężenie nowych władz

Radunia Stężyca nie złożyła wniosku licencyjnego na I ligę

Po wygranych wyborach zaczyna swój plan realizować. Dominik Pasternak z TVP Sport jako pierwszy podał informację, że Radunia (aktualnie zajmująca szóste miejsce w II-ligowej tabeli) nie złożyła wniosku licencyjnego na I ligę, co oznacza że w przypadku kwalifikacji do baraży jej rywal dostanie wolny los. Jeśli z kolei kaszubski klub uzyskałby promocję bezpośrednią na zaplecze Ekstraklasy (na dziś do miejsca premiowanego awansem traci cztery punkty na trzy mecze przed końcem rozgrywek) wówczas do I ligi wejdzie kolejna drużyna z tabeli. Warto dodać, że Radunia Stężyca jeszcze za kadencji poprzedniego wójta złożyła wniosek licencyjny dotyczący II ligi i ten wydaje się niezagrożony.