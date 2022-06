Wigry wycofują się z rozgrywek, Hutnik może zostać. Zamieszanie w II lidze

Wigry w zasadzie do końca liczyły się w walce o awans do Fortuna I ligi. Klub z Suwałk zakończył ligę na czwartym miejscu, co dało mu możliwość gry w barażach. Tam jednak zdecydowanie lepszy okazał się Motor Lublin, który zwyciężył 4-0.

Nadchodzący sezon miał być kolejnym poświęconym staraniom się o powrót na zaplecze elity, w przyszłym sezonie na drugoligowych boiskach nie zobaczymy jednak Wigier.

Wigry zmagają się z ogromnymi problemami finansowymi, które urosły do tego stopnia, że zespół z Suwałk nie jest w stanie funkcjonować na poziomie II ligi. Wcześniej jednak klub bez problemu otrzymał licencję na występy na szczeblu centralnym.

Wigry w sezonie 22/23 będą występowały w IV lidze podlaskiej.

eWinner II liga. Hutnik Kraków może pozostać w lidze

To drugi przypadek wycofania się klubu z II ligi w tym roku. Przed rozpoczęciem rundy wiosennej to samo stało się z GKS-em Bełchatów.

Na oficjalny komunikat czekali także w Krakowie, konkretnie na Suchych Stawach. W przypadku wycofania się Wigier miejsce w lidze zyska bowiem Hutnik Kraków, który na boisku zajął w tabeli 15. miejsce, pierwsze spadkowe.

Klub z Nowej Huty już przygotowywał się do rozpoczęcia gry w III lidze, a zaraz może się okazać, że trzeba będzie przeorganizować plany i zacząć układać kadrę pod grę na trzecim poziomie rozgrywkowym.