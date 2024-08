Wieczysta strzeliła trzy gole i pokonała Koronę. Peszko postawił na zmienników

Wieczysta od paru lat idzie jak burza przed polskie boiska. Związane jest to z osobą Wojciecha Kwietnia , który w połowie 2020 roku zdecydował się zainwestować w ten klub, a ten wtedy występował na poziomie piątej ligi.

Już w pierwszym sezonie z kapitałem Kwietnia Wieczysta zanotowała awans klasę wyżej, wygrywając wszystkie spotkania z lidze. W kolejnym wygrała czwartą ligę w grupie małopolskiej zachodniej i w finale baraży o awans do trzeciej ligi zmierzyła się z Termalicą Bruk-Betem II Nieciecza, zwyciężając w dwumeczu 7-0 .

Pochód został zatrzymany w sezonie 2022/23, kiedy krakowski klub zatrzymał się na poziomie trzeciej ligi, co kosztowało posadę najpierw Franciszką Smudę , a potem Wojciecha Łobodzińskiego .

Poprzedni sezon Wieczysta rozpoczęła pod wodzą Macieja Musiała, ale ten we wrześniu ubiegłego roku został zwolniony. Zastąpił go Peszko, z którym udało się awansować do drugiej ligi.