Sprawa potencjalnego mobbingu stosowanego przez Feio pojawiła się przed kilkoma dniami, kiedy Martin Bielec postanowił w mediach podzielić się swoimi doświadczeniami z pracy w Motorze Lublin. Wprost oskarża on Feio o zniszczenie jego zdrowia psychicznego. " Zachowania trenera oraz brak reakcji ze strony klubu doprowadziły do sytuacji, że od pięciu tygodni jestem na zwolnieniu lekarskim. Na początku maja mój pełnomocnik wysłał do Motoru wniosek o rozwiązanie kontraktu z winy klubu - powodem było patologiczne zachowanie trenera, z którym się nie mogłem pogodzić. Klub nie zagwarantował mi normalnych warunków pracy. Mam na myśli szacunek do drugiego człowieka, możliwość swobodnie wypowiadania swojego zdania, byłem po prostu mobbingowany " - mówił w rozmowie z dziennikarzem Interii Sport, Maciejem Słomińskim.