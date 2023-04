Tragiczna śmierć młodego piłkarza. W sieci ruszyła zbiórka na transport zwłok

We wtorkowy wieczór Hutnik Kraków przekazał niezwykle przykrą informację - w wieku zaledwie 29 lat odszedł były zawodnik tego zespołu, Mariusz Sierakowski . W krótkim komunikacie przedstawionym przez drużynę z Nowej Huty nie podano jednak wielu szczegółów. Napisano tylko, że mężczyzna zmarł tragicznie.

"Wspaniały człowiek, zawsze uśmiechnięty, którego nie dało się nie lubić. Zwracamy się do Was z prośbą o pomoc i wierzymy, że wspólnie uda nam się zorganizować transport i pochówek dla Mariusza w najlepszy możliwy sposób, godny i spokojny - na jaki zasłużył" - napisano na stronie, gdzie zbierane są pieniądze na transport zwłok.

Tragiczna śmierć Mariusza Sierakowskiego

Teraz wiadomo, że do wypadku doszło podczas pracy na budowie w Holandii.

Początkowo zbierano 50 tys. zł, by przetransportować zwłoki zmarłego do Polski. Tę kwotę udało się jednak osiągnąć błyskawicznie, więc dokonano aktualizacji zbiórki i obecny cel to 75 tys. zł.