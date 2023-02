Do sytuacji doszło podczas środowego treningu wicelidera drugiej ligi. Klub o zdarzeniu poinformował poprzez media społecznościowe i na oficjalnej stronie. "Zdarzyła się sytuacja, której nigdy nie chcielibyśmy być świadkami. U naszego nowego napastnika Macieja Radaszkiewcza wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia ." - informuje klub.

Polonia apeluje o uszanowanie prywatności

Radaszkiewicz do Polonii trafił w przerwie zimowej z ŁKS gdzie został odesłany do trzecioligowych rezerw. W pierwszej drużynie na zapleczu ekstraklasy wystąpił w 20 meczach i zdobył trzy gole. Z klubem ze stolicy podpisał półtoraroczny kontrakt.

Polonia jest beniaminkiem drugiej ligi, do której wróciła po sześciu latach w trzeciej lidze, ale z ambicjami na kolejny awans. Po rundzie jesiennej zajmuje w tabeli trzecie miejsce z punktem straty do wicelidera KKS Kalisz i czterema do Kotwicy Kołobrzeg. Zimą oprócz Radaszkiewicza pozyskała Grzegorza Aftykę z Puszczy Niepołomice.