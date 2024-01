Stadion w ruinie, a obóz w Dubaju. Koszty pokryje arabski inwestor

We wrześniu ubiegłego roku podawaliśmy za "Pulsem Biznesu", że II-ligowy Stomil Olsztyn "znajdzie się pod skrzydłami szejków". Minęły cztery miesiące i już wiadomo co to za "szejkowi", a prawda wyszła na jaw przy okazji wyjazdu drużyny z Warmii na zimowe zgrupowanie do...Dubaju. 14 z 18 ekip, które występują w Ekstraklasie wybrały tradycyjnie turecka riwierę, a skromny II-ligowiec, w dodatku taki, który wlecze się w ogonie stawki wybiera się w lokalizację nieporównywalnie bardziej ekskluzywną. Tym większy to kontrast, że Stomil przez lata kojarzył się głównie ze zrujnowanym stadionem w Olsztynie, który był symbolem zmiennych kolei jego losu.