Pierwsze rozstrzygnięcia w II lidze. Olimpia Grudziądz i Radomiak w sobotę awansowały do I ligi. Zespół z Radomia wraca na ten szczebel rozgrywek po 13 latach przerwy.

Na kolejkę przed końcem sezonu Radomiak jest liderem II ligi. Awans jest nagrodą dla czołowej trójki, a nad czwartym Widzewem Łódź radomska drużyna ma cztery punkty przewagi. Awans został przypieczętowany w efektowny sposób - w sobotę piłkarze Radomiaka wbili Siarce aż pięć bramek.

Radomiak wraca na drugi poziom rozgrywek po 13 latach przerwy. Największy sukces drużyny to awans do Ekstraklasy, w której występował w sezonie 1984/1985. W sezonie 2006/2007 dotarł do ćwierćfinału Pucharu Polski.



Pewna awansu jest też druga Olimpia. Drużyna z Grudziądza w swoim ostatnim meczu w tym sezonie wygrała 2-1 z Elaną Toruń. Na drugi szczebel rozgrywkowy wraca po roku przerwy. Najwyższe miejsce zajęła w 2015 r., gdy zakończyła sezon na zapleczu Ekstraklasy na czwartym miejscu.



O ostatnie miejsce gwarantujące awans do I ligi walczą trzy drużyny: Elana, Widzew i GKS Bełchatów.



