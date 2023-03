Nie milkną echa afery w Motorze Lublin. Piłkarze zajęli jasne stanowisko

Wszystko zaczęło się po ligowym spotkaniu Motoru z GKS-em Jastrzębie . Trener Goncalo Feio w wyniku spięcia z prezesem Pawłem Tomczykiem rzucił w niego plastikową kuwetą na dokumenty, doprowadzając do rozcięcia łuku brwiowego .

Afera w Motorze Lublin. Prezes Tomczyk czasowo zawieszony

"Sama pani dobrze wie, że czasami osoby w małżeństwie dochodzą do jakiejś eskalacji, agresji. Zgadzam się z panią, że to nie powinno mieć miejsca, ale stało się" - komentował całe zajście w dość szokujący sposób Jakubas, odpowiadając na jedno z pytań podczas wtorkowej konferencji prasowej.

Piłkarze Motoru opowiedzieli się po stronie szkoleniowca

Teraz do intensywnego konfliktu wewnątrz klubu odnieśli się również zawodnicy Motoru, którzy jednoznacznie okazali wsparcie szkoleniowcowi. Ich zdaniem Feio, za sprawą swojego profesjonalizmu doprowadził do stworzenia doskonałych warunków i perspektywy walki do końca w obecnej kampanii.