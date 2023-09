Mrożące krew w żyłach zderzenie na boisku. Co znaleziono w głowie piłkarza

Bartosz Kieliba, obrońca drugoligowego KKS Kalisz zderzenia z Alefem Firmino, napastnikiem Chojniczanki Chojnice prawdopodobnie nie zapomni do końca kariery. Nie chodzi tylko o nałożone na ranę kilkanaście szwów, ale to, co w głowie zawodnika znalazł fizjoterapeuta zespołu.