Mecze polskiej drużyny były ustawione? Klub chce oczyścić imię, PZPN działa

Dwa ostatnie drugoligowe spotkania w wykonaniu Hutnika Kraków były wręcz kuriozalne - drużyna z Suchych Stawów bowiem każdorazowo najpierw odskakiwała rywalom na trójbramkowe prowadzenie, po to, by... ostatecznie przegrywać starcia.

Tak było zarówno w przypadku potyczki z rezerwami Lecha Poznań (3:4), jak i w meczu z Kotwicą Kołobrzeg (3:5). Naturalnie rezultaty te - do tego "osiągnięte" w takich okolicznościach - wzbudziły podejrzenia o to, że występy " Hutników " były ustawione. Zarząd zespołu postanowił zdecydowanie zareagować, chcąc oczyścić swoje imię.

Prezes Hutnika Kraków o interwencji PZPN: Mam nadzieję, że to formalność

"Nie bierzemy takiego rozwiązania pod uwagę" - stwierdził Trębacz w odpowiedzi na pytanie, co się stanie, jeśli związek uzna podejrzenia o tzw. match-fixing za zasadne. "Mam nadzieję, że to jest tylko formalność... Będziemy się zastanawiać, co dalej, jeśli faktycznie dowiemy się o czymś nieprzyjemnym" - podkreślił.