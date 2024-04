Koniec fanaberii wójta. Polskie Hoffenheim zwinie żagle?

Stężyca to wieś urokliwie położona w centrum pojezierza kaszubskiego, jest znana pomorzanom jako bardzo sympatyczne miejsce do spędzenia wolnego czasu. Sportowa Polska usłyszała o niej dzięki klubowi o nazwie Radunia. Ten klub jest ewenementem, wielką rzadkością jest gra drużyny z tak niewielkiego ośrodka na szczeblu centralnym - obecnie w II lidze. Wszystko to dzięki wójtowi Tomaszowi Brzoskowskiemu , który mocno postawił na sport zawodowy. Obiekty w Stężycy budzą zazdrość klubów o wiele wyższym statusie, a piłkarze (nierzadko z drugiego końca kraju) są wynagradzani ze środków publicznych. Były trener Raduni, Sebastian Letniowski w rozmowie ze stroną Pomorskiego ZPN, wspominał że w Ruch Chorzów baraż z kaszubską drużyną wspominają jako "najcięższy mecz ostatnich lat".

- Gdyby było więcej ludzi z taką pasją do sportu, to polska piłka nożna szłaby w dobrym kierunku. Zresztą nie tylko futbol, juniorki ze Stężycy odnoszą sukcesy w siatkówce. Wójt pokazuje, że chcieć to móc, to bardzo otwarty i pozytywny człowiek, potrafi słuchać, współpraca z nim to czysta przyjemność. W Raduni pojawia się coraz więcej sponsorów. Mamy Szkołę Mistrzostwa Sportowego, która jest finansowana z dotacji ministerialnych, realizujemy ciekawy projekt - dyrektor sportowy Raduni, Rafał Kosznik w samych superlatywach mówił o wójcie w wywiadzie dla Interii jesienią 2022 r.