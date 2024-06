Koniec fanaberii wójta. Polskie Hoffenheim zwinęło żagle

To, co zapowiadano wcześniej, stało się faktem. Radunia Stężyca, ogłosiła w czwartek, po walnym zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym, że wycofuje się z rozgrywek drugiej ligi. Taką wieść przekazano za pośrednictwem mediów społecznościowych. Klub był w większości utrzymywany z budżetu gminy, ale po wyborach samorządowych nastąpiła zmiana władzy, a nowy wójt nie chciał finansować go na tym samym poziomie.