II liga. Łukasz Surma zostanie trenerem Garbarni Kraków

Łukasz Surma zostanie najprawdopodobniej nowym trenerem Garbarni Kraków. Rekordzista pod względem liczby meczów w Ekstraklasie obejmie drużynę, która w zakończonym sezonie zajęła ostatnie miejsce w I lidze.

Krakowski klub wystąpił już do Polskiego Związku Piłki Nożnej o warunkową zgodę dla Surmy na prowadzenie drużyny. Wszystko wskazuje na to, że były piłkarz m.in. Wisły Kraków, Legii Warszawa i Ruchu Chorzów ją otrzyma.



Zgoda od PZPN-u jest potrzebna, bo Surma nie ma licencji wymaganej do prowadzenia zespołu w II lidze. W marcu został jednak zakwalifikowany na kurs UEFA Pro, w którym oprócz niego uczestniczy również kilku innych byłych piłkarzy klubów Ekstraklasy - m.in. Mariusz Jop, Marek Saganowski czy Wojciech Grzyb.



Surma to rekordzista pod względem liczby występów w Ekstraklasie. Rozegrał w niej 559 meczów, strzelił 26 bramek. Tylko raz, w 2006 r. z Legią, świętował mistrzostwo Polski. Karierę zakończył w czerwcu 2017 r., w wieku 40 lat. W poniedziałek w czasie gali Ekstraklasy wraz z Kazimierzem Deyną, Włodzimierzem Smolarkiem, Stanisławem Oślizłą i Grzegorzem Lato dołączył do "Galerii Sław Ekstraklasy".



W styczniu 2018 r. Surma został grającym trenerem IV-ligowej Watry Białka Tatrzańska. W lipcu został ogłoszony szkoleniowcem drużyny Wisły Kraków występującej w Centralnej Lidze Juniorów. Zaledwie po kilku dniach zrezygnował jednak z pracy z powodu protestów kiboli. "SKWK stoi na stanowisku, że osoba, która nie szanuje barw »Białej Gwiazdy«, a także w ostentacyjny i prowokacyjny sposób okazuje brak szacunku do macierzystego klubu (całował herb Legii w meczu Legia-Wisła) nie powinna pracować w Wiśle" - napisało w komunikacie Stowarzyszenie Kibiców Wisły Kraków. Obecnie Surma trenuje Sołę Oświęcim, która walczy o utrzymanie w czwartej grupie III ligi.

Garbarnia przed rokiem, po 44 latach przerwy, wróciła na drugi poziom rozgrywek. W I lidze z powodów licencyjnych mogła jednak grać na własnym obiekcie, mecze w roli gospodarze rozgrywała na miejskim stadionie przy ul. Reymonta, gdzie na co dzień występuje Wisła. Mistrz Polski z 1931 r. z I ligą pożegnał się jednak już po jednym sezonie, w 34 meczach zdobył tylko 21 punktów. Już w trakcie sezonu trenera Mirosława Hajdę zastąpił Bogusław Pietrzak.



