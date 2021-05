Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Puchar Polski. Chojniczanka Chojnice - Cracovia 0-3 - skrót (POLSAT SPORT) Polsat Sport

Kilkadziesiąt minut po przegranym meczu na II-ligowym szczycie z GKS Katowice zarząd Chojniczanki podjął decyzję o rozstaniu się z trenerem pierwszej drużyny, Adamem Noconiem. Decyzja zaskakująco, jako że do końca sezonu zostały ledwie dwie kolejki i "Chojna" traci do "Gieksy" cztery punkty, czyli wciąż ma teoretyczne szanse na bezpośredni awans. Jeśli to nie nastąpi to klub z województwa pomorskiego czekają baraże o awans do I ligi. To bardzo nietypowa sytuacja, by w takiej sytuacji zwalniać trenera, ale co sie stało to się nie odstanie.



Nocoń poprowadził drużynę z Grodu Tura w 38 spotkaniach z bilansem 21 zwycięstw, 9 remisów i 8 porażek. Za jego kadencji Chojniczanka dotarła także do ćwierćfinału Pucharu Polski.

