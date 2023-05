Gorąco wokół Motoru Lublin. Media: Piłkarze podejrzani o pobicie. Mamy komentarz policji

Do zdarzenia miało dojść w nocy z 13 na 14 czerwca, kiedy to 36-letni miał zostać zaatakowany w barze w jednym z nocnych lokali w Lublinie. Jak informuje "Weszło", awantura miała się zakończyć wyprowadzeniem prowodyrów z klubu przez ochronę, a poszkodowany trafił na SOR ze złamanym nosem i rozciętą skronią.

Kolejne zamieszanie wokół Motoru Lublin. Piłkarze podejrzani o pobicie

Sprawa trafiła już na policję. - Rzeczywiście otrzymaliśmy zgłoszenie na temat pobicia, do którego miało dojść w jednym z lokali w nocy z 13 na 14 maja. Poszkodowany zgłosił się do nas jednak w zeszły czwartek (tj. 25 maja - przyp. red.). Rozpoczęliśmy dochodzenie w tej sprawie, zabezpieczamy monitoring i będziemy ustalać dokładnie okoliczności całego zdarzenia. Na ten moment nie mogę potwierdzić czy brali w nim udział piłkarze Motoru Lublin, nikt z klubu również nie kontaktował się z nami w tej sprawie - powiedział nam nadkomisarz Kamil Gołębiowski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.