Afera w polskim klubie, zwrócono się do PZPN. Podejrzenie ustawiania meczów

Hutnik Kraków za porozumieniem stron rozwiązał kontrakt z Kamilem Wengerem, a zawiesił w prawach zawodnika Dawida Kubowicza. Klub zwrócił się do PZPN-u, by ten sprawdził, czy w ostatnich dwóch meczach nie doszło do zjawiska ustawiania meczów. Zarząd "zamroził" piłkarzom wypłacanie pensji uzależnionych od zdobyczy punktowych, a także zabrał im dzień wolny, który zwykle mieli po rozegranym spotkaniu. Hutnik przegrał w ostatnich dwóch kolejkach 3:4 i 3:5, mimo że prowadził po 3:0.