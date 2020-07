Awans do 1. ligi Widzewa. Pseudokibice zaatakowali piłkarzy

I LIGA |

Widzew, mimo porażki 0-1 ze Zniczem Pruszków awansował do 1. ligi. Po meczu doszło do skandalu! Pseudokibice wbiegli na murawę i ruszyli z pięściami na własnych piłkarzy! Reakcja ochrony i policji była spóźniona. Świadkowie twierdzą, że doszło do rękoczynów. Chuligani zażądali od piłkarzy, by ci oddali koszulki, kilku zawodników zostało uderzonych w twarz.