Korona Kielce - Chrobry Głogów 3-2. SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport) WIDEO |

W meczu z Chrobrym Głogów Korona prowadziła, przegrywała, doprowadziła do remisu, a w dogrywce bramkę na wagę awansu do Ekstraklasy zdobyła Jacek Kiełb.



Korona Kielce: Forenc – Danek, Petrow, Malarczyk, Corral – Szpakowski, Takáč – Podgórski, Frączczak (C), Błanik – Szykawka.



Rezerwowi: Zapytowski – Łukowski, Kiełb, Oliveira, Szymusik, Sewerzyński, Zarandia, Górski, Zebić.

Trener: Leszek Ojrzyński



Chrobry Głogów: Leszczyński – Ilków-Gołąb, Bougaidis, Michalec (C), Ziemann – Kolenc, Mandrysz – Bochnak, Rzuchowski, Piła – Lebedyński.



Rezerwowi: Dybowski – Iwanowicz, Michalczyk, Tupaj, Cywka, Pieczarka, Van Der Heijden, Dziąbek, Machaj.

Trener: Ivan Đurđević