Trener ŁKS, Kibu Vicuna: Arka jest w formie, ale potrzebujemy trzech punktów. WIDEO WIDEO |

W niedzielę (godz. 12:40) ŁKS podejmie Arkę Gdynia. - To ofensywna drużyna, dużo piłkarzy gra do przodu i bierzemy to pod uwagę. Będziemy przygotowani - zapewnia Kibu Vicuna, trener łodzian.