Tenis. Urszula Radwańska przegrała z Brazylijką (POLSAT SPORT). Wideo

Tenis. Urszula Radwańska przegrała z Brazylijką

Polska po pierwszym dniu rywalizacji z Brazylią w ramach Billie Jean King Cup remisuje w Bytomiu. Drugi mecz przegrała niestety Urszula Radwańska. Jej porażka to niespodzianka. 30-latka aktualnie zajmuje 227. miejsce w rankingu WTA. Była faworytką, bo jej rywalka Laura Pigossi jest sklasyfikowana 99. lokat niżej. Radwańska wróciła do gry w narodowych barwach po sześcioletniej przerwie. W 2015 roku wystąpiła w meczu Polski ze Szwajcarią o utrzymanie w Grupie Światowej. Polki przegrały wtedy 2-3. Młodsza z sióstr Radwańskich pokonała Martinę Hingis, ale uległa za to Timei Bacsinszky.