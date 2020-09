I liga. Kudyba przed derbami Łodzi: Widzew powinien zmienić bramkarza (POLSAT SPORT). Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

W środę w ramach rozgrywek Fortuna 1 Ligi dojdzie do derbów Łodzi. ŁKS do tej pory nie zaznał goryczy porażki. Widzew z kolei jeszcze nie poznał smaku zwycięstwa. Co muszą zmienić podopieczni Enkeleida Dobiego, by nawiązać równorzędną walkę ze spadkowiczem z Ekstraklasy? O tym rozmawiali eksperci w Magazynie Fortuna 1 Ligi.