Zwrot akcji w batalii o historyczny awans do Ekstraklasy. Wielka feta w Krakowie

Piotr Jawor

Piotr Jawor

Wieczysta Kraków w sześć lata pokonała drogę z klasy okręgowej do Ekstraklasy! Drużyna napędzana milionami Wojciecha Kwietnia w finale barażu pokonała Chrobrego Głogów 2:1 i jeśli nie stanie się nic niespodziewanego, to w przyszłym sezonie będzie rywalizowała z najmocniejszymi drużynami w kraju.

Piłkarz Wieczystej Kraków w żółto-czarnym stroju celebruje awans do Ekstraklasy na pustym stadionie.
Wieczysta Kraków awansowała do EkstraklasyMichal KedzierskiNewspix.pl

Gdy Wojciech Kwiecień zdecydował się zainwestować w Wieczystą, była to jedna z wielu krakowskich drużyn osiedlowych. Miliony wpompowane przez właściciela sieci aptek sprawiły jednak, że klub rósł jak na drożdżach i niemal w rekordowym tempie dopiął swego. Choć kilka lat temu wydawało się to niemożliwe, to Wieczysta właśnie awansowała do Ekstraklasy!

Faworyt nie zawiódł

Było pewne, że kibiców Wieczystej lub Chrobrego w niedzielę czeka niezapomniana noc. Żaden z tych klubów nigdy wcześniej nie grał bowiem w Ekstraklasie, więc apetyty przed finałem były ogromne.

Wieczysta specjalnie na baraże przeniosła się na Synerise Arena, gdzie na co dzień grają piłkarze Wisły. Beniaminek wynajął jedną trybunę, ale niewykluczone, że w niedzielny wieczór byłby w stanie zapełnić znacznie więcej miejsc, bo siedem tysięcy biletów rozeszło się już w sobotnie popołudnie.

- Oczywistym jest, że obowiązkiem krakowskim jest odwiedzić stadion w niedzielę o 20:45 i kibicować Wieczystej w drodze do Ekstraklasy. Zero dyskusji. Mimo że Chrobry Głogów to sympatyczna drużyna - zachęcał m.in. Jarosław Królewski, prezes Wisły, który wspiera Wojciecha Kwietnia w drodze do najwyższej klasy rozgrywkowej.

Wieczysta była faworytem, bo indywidualnościami zdecydowanie przewyższała rywali. Siłą Chrobrego miał być kolektyw, który w półfinale już sprawił małą niespodziankę, eliminując ŁKS Łódź po rzutach karnych.

W Krakowie także zapachniało zaskakującym rozstrzygnięciem, bo od 14. minuty goście prowadzili. Szymon Bartkewicz z rzutu wolnego dokładnie dośrodkował na głowę Myroslava Mazura i ten nie dał szans bramkarzowi Wieczystej. W tym momencie kilkuset kibiców z Głogowa oszalało i jeszcze głośniej zaczęli krzyczeć: "Ekstraklasa dla Chrobrego!".

Zobacz również:

Dziś spotkanie Wieczysta Kraków - Chrobry Głogów, które zdecyduje o awansie do Ekstraklasy
I Liga

Godziny do historycznego meczu. Polska piłka czeka na ten moment

Piotr Jawor
Piotr Jawor

Krakowianie ruszyli do odrabiania strat, bo dla nich awans oznaczał nie tylko promocję sportową, ale też spore premie. I przybliżyli się do nich kwadrans później, a tym razem pomógł im bohater półfinału. Bramkarz Chrobrego Dawid Arndt wybił przed siebie dośrodkowanie, a na to tylko czekał Lisandro Semedo i było 1:1.

Ekstraklasową jakość piłkarze Wieczystej zaprezentowali w 56. minucie. Gdyby obrońca Karol Fila wybił piłkę przed siebie, to nikt nie miałby do niego pretensji. Zamiast tego zagrał piłkę do bramkarza, następnie jego koledzy wymienili kilkanaście podań, kompletnie pogubili rywali i Stefan Feiertag wpakował piłkę niemal do pustej bramki.

Im bliżej końca meczu, tym Chrobry miał mniej do stracenia. Goście częściej atakowali i byli blisko zdobycia bramki, ale piłka po strzale głową Sebastiana Strózika trafiła w poprzeczkę.

Później było jeszcze groźne uderzenie głową Mazura, ale choć goście grali ambitnie, to rywale przewyższali ich doświadczeniem i na końcu to Michał Pazdan z kolegami mogli podnieść ręce w geście triumfu.

Ostatnia taka sytuacja ponad 30 lat temu

Wieczysta Kraków w ciągu sześciu lat przeszła drogę z ligi okręgowej do Ekstraklasy. Jeśli wystartuje w najwyższej klasie rozgrywkowej, to w przyszłym sezonie będą w niej grały aż trzy kluby z tego samego miasta. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w sezonie 1994/1995, gdy tak licznie reprezentowany był Poznań (Lech, Olimpia oraz Warta).

Z Krakowa Piotr Jawor

Betclic 1 Liga
Finał
31.05.2026
20:45
Zakończony
Lisandro Semedo
30'
Stefan Feiertag
56'
Myroslav Mazur
14'
Wszystko o meczu

Składy drużyn

Wieczysta Kraków
Chrobry Głogów
Rezerwowi

Statystyki meczu

Wieczysta Kraków
2 - 1
Chrobry Głogów
Posiadanie piłki
47%
53%
Strzały
8
15
Strzały celne
2
6
Strzały niecelne
4
8
Strzały zablokowane
2
1
Ataki
94
88
Piłkarz w żółto-czarnym stroju z numerem 20 stoi na murawie podczas meczu piłki nożnej, w tle widoczny inny zawodnik tej samej drużyny.
Mikkel MaigaardMarcin GolbaAFP
Dwóch piłkarzy rywalizuje o piłkę podczas meczu, jeden ubrany w czerwony strój, drugi w żółty, widoczny dynamiczny moment walki na boisku, w tle pozostali zawodnicy i bramka
Wieczysta Kraków - Wisła KrakówMICHAL KLAG/REPORTEREast News
Grupa kibiców ubranych w pomarańczowe barwy macha flagami i rozwija dużą sektorówkę z wizerunkiem piłkarza, unosi się dym z rac świetlnych.
Kibice Chrobrego GłogówPrzemys³aw KarolczukPAP


ORLEN Zastal Zielona Góra - AMW Arka Gdynia. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja