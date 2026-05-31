Zwrot akcji w batalii o historyczny awans do Ekstraklasy. Wielka feta w Krakowie

Gdy Wojciech Kwiecień zdecydował się zainwestować w Wieczystą, była to jedna z wielu krakowskich drużyn osiedlowych. Miliony wpompowane przez właściciela sieci aptek sprawiły jednak, że klub rósł jak na drożdżach i niemal w rekordowym tempie dopiął swego. Choć kilka lat temu wydawało się to niemożliwe, to Wieczysta właśnie awansowała do Ekstraklasy!

Faworyt nie zawiódł

Było pewne, że kibiców Wieczystej lub Chrobrego w niedzielę czeka niezapomniana noc. Żaden z tych klubów nigdy wcześniej nie grał bowiem w Ekstraklasie, więc apetyty przed finałem były ogromne.

Wieczysta specjalnie na baraże przeniosła się na Synerise Arena, gdzie na co dzień grają piłkarze Wisły. Beniaminek wynajął jedną trybunę, ale niewykluczone, że w niedzielny wieczór byłby w stanie zapełnić znacznie więcej miejsc, bo siedem tysięcy biletów rozeszło się już w sobotnie popołudnie.

- Oczywistym jest, że obowiązkiem krakowskim jest odwiedzić stadion w niedzielę o 20:45 i kibicować Wieczystej w drodze do Ekstraklasy. Zero dyskusji. Mimo że Chrobry Głogów to sympatyczna drużyna - zachęcał m.in. Jarosław Królewski, prezes Wisły, który wspiera Wojciecha Kwietnia w drodze do najwyższej klasy rozgrywkowej.

Wieczysta była faworytem, bo indywidualnościami zdecydowanie przewyższała rywali. Siłą Chrobrego miał być kolektyw, który w półfinale już sprawił małą niespodziankę, eliminując ŁKS Łódź po rzutach karnych.

W Krakowie także zapachniało zaskakującym rozstrzygnięciem, bo od 14. minuty goście prowadzili. Szymon Bartkewicz z rzutu wolnego dokładnie dośrodkował na głowę Myroslava Mazura i ten nie dał szans bramkarzowi Wieczystej. W tym momencie kilkuset kibiców z Głogowa oszalało i jeszcze głośniej zaczęli krzyczeć: "Ekstraklasa dla Chrobrego!".

Krakowianie ruszyli do odrabiania strat, bo dla nich awans oznaczał nie tylko promocję sportową, ale też spore premie. I przybliżyli się do nich kwadrans później, a tym razem pomógł im bohater półfinału. Bramkarz Chrobrego Dawid Arndt wybił przed siebie dośrodkowanie, a na to tylko czekał Lisandro Semedo i było 1:1.

Ekstraklasową jakość piłkarze Wieczystej zaprezentowali w 56. minucie. Gdyby obrońca Karol Fila wybił piłkę przed siebie, to nikt nie miałby do niego pretensji. Zamiast tego zagrał piłkę do bramkarza, następnie jego koledzy wymienili kilkanaście podań, kompletnie pogubili rywali i Stefan Feiertag wpakował piłkę niemal do pustej bramki.

Im bliżej końca meczu, tym Chrobry miał mniej do stracenia. Goście częściej atakowali i byli blisko zdobycia bramki, ale piłka po strzale głową Sebastiana Strózika trafiła w poprzeczkę.

Później było jeszcze groźne uderzenie głową Mazura, ale choć goście grali ambitnie, to rywale przewyższali ich doświadczeniem i na końcu to Michał Pazdan z kolegami mogli podnieść ręce w geście triumfu.

Ostatnia taka sytuacja ponad 30 lat temu

Wieczysta Kraków w ciągu sześciu lat przeszła drogę z ligi okręgowej do Ekstraklasy. Jeśli wystartuje w najwyższej klasie rozgrywkowej, to w przyszłym sezonie będą w niej grały aż trzy kluby z tego samego miasta. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w sezonie 1994/1995, gdy tak licznie reprezentowany był Poznań (Lech, Olimpia oraz Warta).

Z Krakowa Piotr Jawor

Statystyki meczu Wieczysta Kraków 2 - 1 Chrobry Głogów Posiadanie piłki 47% 53% Strzały 8 15 Strzały celne 2 6 Strzały niecelne 4 8 Strzały zablokowane 2 1 Ataki 94 88

