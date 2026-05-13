Zrobiły to tylko trzy kluby w Europie. Wisła obok Bayernu. Już przesądzone

Sympatycy legendarnego polskiego klubu wreszcie mają powody do świętowania. Po kilku sezonach, w których przeżywali spore rozczarowanie, Wisła dopięła swego w kończącej się powoli kampanii i niebawem znów znajdzie się w PKO BP Ekstraklasie. Kluczem do sukcesu podopiecznych Marcina Jopa była przede wszystkim równa postawa. "Biała Gwiazda" na czele tabeli znajdowała się od pierwszej kolejki. I niedawno stało się jasne, że sytuacja nie ulegnie zmianie do samego końca zmagań.

Korki od szampanów wystrzeliły już jednak w piątek, kiedy przypieczętowano awans. "Jestem wzruszony, bo tyle razy trzeba było się podnosić po przegranym sezonie czy barażach. I mieć siłę, by zmotywować siebie, partnerów, sponsorów, drużynę. Cieszę się, że dziś wszyscy jesteśmy silniejsi. Były chwile zwątpienia, ale ja tak szybko się nie poddaję" - mówił na gorąco przeszczęśliwy Jarosław Królewski, czyli człowiek stojący na czele ekipy ze stolicy Małopolski.

Wisła Kraków na prestiżowej liście. Już nikt jej tego nie odbierze

Równie dobry humor miał on zapewne po tym, gdy Śląsk Wrocław zremisował z ŁKS-em Łódź. Powód? Taki wynik sprawił, iż żadna z ekip nie prześcignie już Krakowian w tabeli. To zarazem historyczny moment dla całego polskiego futbolu. Zauważył to na platformie X Cezary Kawecki. "Biorąc pod uwagę dwie najwyższe ligi, w tym sezonie w całej Europie tylko TRZY kluby prowadziły w ligowej tabeli od PIERWSZEJ do OSTATNIEJ kolejki" - napisał ekspert zajmujący się statystykami.

Na krótkiej liście znajduje się choćby Bayern Monachium, który zdominował rywali w Bundeslidze. Poza tym identycznym wyczynem co Wisła oraz niemiecki gigant może pochwalić się również stacjonujący w Szkocji St. Johnstone. Podopieczni Marcina Jopa powinni być z siebie szalenie dumni. Po takich informacjach motywacji w nadchodzących przygotowaniach do PKO BP Ekstraklasy na pewno im nie zabraknie.

Wisła Kraków Grzegorz Wajda/REPORTER East News

