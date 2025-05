Znów uderzyli w Wisłę Kraków. Teraz planują się mocno odgryźć

Kolejny komunikat do siedziby klubu wpłynął ze Stali Rzeszów. To właśnie z tym zespołem krakowianie zagrają w niedzielę, w ostatnim spotkaniu sezonu zasadniczego. Gospodarze poinformowali jednak, że nie wpuszczą kibiców Wisły na stadion.

Wisła już zapowiedziała, że zwróci się do Komisji Dyscyplinarnej PZPN o ocenę zasadności decyzji Stali Rzeszów, podobnie jak robiła to w poprzednich przypadkach. Decyzji gospodarzy jednak to nie zmieni, co najwyżej sprawa zakończy się karą finansową dla Stali.