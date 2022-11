Zmiana na zapleczu. Zaatakują Ekstraklasę z nowym trenerem

Niewiele zabrakło, by powtórzył tę sztukę z Arką. Na półmetku rozgrywek, tuż po tym jak Tarasiewicz przejmował drużynę była ona w środku tabeli, z aż 10 punktami straty do Widzewa Łódź, który był na drugim miejscu. Gdynianie mieli znakomitą wiosnę. Przez chwilę znaleźli się na pozycji premiowanej awansem, ostatecznie finiszowali na trzecim miejscu, które dało grę u siebie z Chrobrym Głogów w barażowym półfinale. Niespodziewanie dla wszystkich, to goście z Dolnego Śląska łatwo wygrali 2-0 i Arka drugi raz z rzędu musiała obejść się smakiem. Rok wcześniej na identycznym szczeblu lepszy okazał się ŁKS. W bieżącym sezonie Żółto-Niebieskim szło dość dobrze, skuteczne było ofensywne trio w osobach: Huberta Adamczyka, Karola Czubaka i Omrana Haydary’ego (rzadki transfer derbowy - wypożyczenie z Lechii Gdańsk). Jednak im dalej w las, tym gorzej - gwoździem do trenerskiego losu Tarasiewicza była końcówka rundy jesiennej - Arka przegrała z ŁKS 1-3 na wyjeździe (zmarnowany rzut karny wspomnianego Haydary’ego), potem u siebie z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza 1-2 (za cztery żółte kartki Tarasiewicz nie mógł usiąść na ławce w tym meczu), by na zakończenie zremisować 2-2 z Podbeskidziem Bielsko-Biała. We wszystkich tych meczach arkowcy prowadzili, w ostatnim nawet 2-0, w żadnym nie potrafili dowieźć wygranej do gwizdka.