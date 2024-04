Zmiana lidera w doliczonym czasie. Wisła poza barażami po kuriozalnym golu

Mecz w Katowicach miał być świętem piłki nożnej jako spotkanie drużyn, które odniosły w tym roku po sześć wygranych i grały najlepszy futbol w dywizji. Fani "Gieksy" i przyjezdna delegacja kibiców Lechii Gdańsk szczelnie wypełnili obiekt przy wysłużony ul. Bukowej. Ten mecz nie był jednak dobrą reklamą I-ligowej piłki nożnej, śledząc zmagania zawodników przychodziło do głowy hasło swego czasu spopularyzowane przez Piotra Ćwielonga - parafrazując wypowiedź tego piłkarza: "Jest ciężko, niedziela, 15:00, pogoda też nie dopisuje do grania w piłkę". Piłkarze poruszali się jak muchy w smole, nieco żwawiej robili to gospodarze, którzy mieli optyczną przewagę. Gdy na kwadrans przed końcem spotkania, czerwoną kartkę za niebezpieczny faul na Jakubie Sypku otrzymał Estończyk Marten Kuusk, wydawało się, że dotychczasowy lider z Gdańsk zagra o pełną pulę.

Reklama