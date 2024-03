​Zmiana lidera na zapleczu, Trójmiasto górą. Tego nie było od 48 lat

"W Trójmieście jest kilka klubów, w których piłkarze spisują się na medal. "SPATiF" i "Sfinks" w Sopocie, "Kwadratowa", "Miasto Aniołów", "Parlament" w Gdańsku, był kiedyś "Maksym" w Gdyni. Można by wymieniać dalej, ale i tak nie doszlibyśmy do żadnego z klubów piłkarskich. Trójmiasto wciąga od pierwszego dnia" - tak pisaliśmy niedawno i w tym zakresie nic się nie zmienia .

Lepiej trójmiejskim piłkarzom szło na drugim szczeblu rozgrywek. Arka Gdynia jest liderem II-ligowej tabeli wszech czasów, Lechia Gdańsk jest czwarta, przedzielają jej Zawisza Bydgoszcz i Piast Gliwice . Poprzednim sezonem, gdy Żółto-Niebiescy i Biało-Zieloni realnie bili się o awans do Ekstraklasy były rozgrywki 1975/76. 4 kwietnia 1976 r. sytuacja była taka jak dziś, że na zapleczu przewodziła Lechia Gdańsk przed Arką Gdynia. Na mecie rozgrywek to jednak Arka była lepsza i awansowała szczebel wyżej, wtedy promocja była udziałem jednego zespołu, nie tak jak dzisiaj - dwóch i trzeciego po barażach.

Za rok do Arki przeszedł wychowanek Lechii i syn legendy Biało-Zielonych, Tomasz Korynt . W listopadzie najlepszy strzelec gdynian na szczeblu Ekstraklasy tak mówił o późnych latach 70. XX wieku.

- Arka była organizacyjnie lepiej zorganizowana, mimo że była z mniejszego miasta grała szczebel wyżej. W Arce działacze byli bardziej przedsiębiorczy, mieli większe możliwości. Stocznia Nauta czy Remontowa, Baltona to byli nasi główni mecenasi, ja byłem zatrudniony w pierwszej z tych firm.

Lechia Gdańsk i Arka Gdynia na czele Fortuna I ligi

Faworyzowani lechiści wyrównali dopiero po sprytnym uderzeniu Iwana Żelizki z rzutu wolnego tuż po przerwie. Potem trwała walka wet za wet, a piłkę meczową miał Maksymilian Sitek , który spudłował po fatalnym błędzie elektrycznego rumuńskiego stopera, Andrei Chindrisa. Niewykorzystane sytuacje się mszczą, o wygranej Lechii zadecydowała akcja rezerwowych - dośrodkowywał Miłosz Kałahur , a w ekwilibrystyczny sposób do siatki głową trafił Kacper Sezonienko . Gol zupełnie w stylu wspomnianego Korynta czy innego trójmiejskiego snajpera Andrzeja Szarmacha, który mimo że urodzony w Gdańsku nigdy w Lechii nie zagrał, a ze Stoczniowca przeszedł do Arki Gdynia.

Lechia jest liderem, choć przed sezonem nikt na to nie stawiał. O odwołanym sparingu przed sezonem, o braku strojów, o totalnej rewolucji w klubie podczas zmiany właścicielskiej napisano już wiele, także na tych łamach. Wciąż nie jest idealnie, chociaż w klubie zapewniają, że robią co mogą. "Sprawdzam" powie komisja ds. licencji, która czeka na złożone wnioski do 31 marca.