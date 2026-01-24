Złożyli ofertę za gwiazdora Wisły Kraków. Ogromna kwota na stole

2025 rok był dla fanów Wisły Kraków pełnym kontrastu. Walka o powrót do Ekstraklasy toczyła się do ostatnich chwil. O wszystkim miały zadecydować baraże. Dość nieoczekiwanie drużyna Mariusza Jopa zatrzymała się już na pierwszej przeszkodzie - lepsza na stadionie przy ulicy Reymonta okazała się Miedź Legnica.

W Krakowie teraz nikt nie zakłada, że taki scenariusz będzie chociaż teoretycznie możliwy do powtórzenia. Na półmetku rywalizacji w Betclic 1. Lidze "Biała Gwiazda" jest zdecydowanym liderem. Przewaga Wisły nad drugą Polonią Bytom wynosi dziewięć punktów. Trzecia Pogoń Grodzisk Mazowiecki traci do lidera natomiast już dziesięć "oczek".

Gwiazdą Wisły bez cienia wątpliwości cały czas pozostaje Angel Rodado. Hiszpański napastnik w zasadzie od przeprowadzki do Krakowa jest czołowym strzelcem "Białej Gwiazdy". Bez jego trafień nie byłby możliwy m.in. sensacyjny triumf w Pucharze Polski i gra w europejskich pucharach.

Chcieli wyrwać gwiazdę Wisły Kraków. Riposta była natychmiastowa

W tym sezonie Betclic 1. Ligi Rodado strzelił już 17 goli. 28-letni Hiszpan jest tym samym na dobrej drodze, by pobić swój najlepszy indywidualny wynik w barwach krakowskiej Wisły. Poprzedni sezon napastnik ten zakończył z dorobkiem 23 bramek w lidze.

Rodado jest łakomym kąskiem dla wielu klubów i to nie tylko tych występujących na boiskach Ekstraklasy. Tym większą ulgę kibice Wisły odczuli, gdy latem ogłoszono przedłużenie umowy z hiszpańskim snajperem do 2030 roku. Nie oznacza to jednak, ze zakusy na usługi Rodado ustały.

Portal "meczyki.pl" poinformował, że Wisła Kraków niedawno otrzymała ofertę za Angela Rodado. Argentyński klub Tallares de Cordoba był skłonny zapłacić za najlepszego strzelca Betclic 1. Ligi kwotę 1,3 miliona euro. Oferta ta spotkała się z odmową ze strony działaczy Wisły Kraków. Jak przekonują "Meczyki" nie był to pierwszy raz, gdy Argentyńczycy starali się skłonić Rodado do wyjazdu z Polski.

Wisła Kraków znajduje się na ostatnim etapie przygotowań do rundy wiosennej Betclic 1. Ligi. Po powrocie ze zgrupowania w Turcji "Biała Gwiazda" rozegra sparing ze Stalą Mielec. Pierwszy tegoroczny mecz ligowy Wisła rozegra natomiast z GKS-em Tychy.

