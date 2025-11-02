Złe wieści dla Wisły Kraków. Zrobiło się bardzo tajemniczo

Spotkanie w Głogowie dość niespodziewanie będzie hitem tej kolejki I ligi. W poprzednich sezonach Chrobry rozbijał się raczej w dolnej części tabeli, ale w tym jest sensacją rozgrywek. Piłkarze trenera Łukasza Becella zajmują czwarte miejsce i mają tyle samo punktów co trzecia Pogoń Grodzisk Mazowiecki.

Tak wysoką pozycję Chrobry zawdzięcza m.in. czterem zwycięstwom z rzędu w ostatnich meczach i to jest pierwsza zła wiadomość dla wiślaków, bo jeśli chcą powiększyć przewagę w tabeli, to będą musieli zatrzymać rozpędzonych rywali. Druga niezbyt optymistyczna informacja jest taka, że ekipie z Głogowa bardzo trudno strzelić bramkę. W tym sezonie straciła ich tylko 13 i lepsza pod tym względem jest tylko... Wisła (12).

Chrobry na pewno jest teraz w wysokiej dyspozycji. Są groźni w szybkim ataku i przy stałych fragmentach gry. To ich główne zalety, a ostatnie wygrane dodają im pewności siebie. Widać, że ten zespół, dobrze funkcjonuje

Są jednak także optymistyczne wieści dla Wisły, a dotyczą one Angela Rodado. Hiszpański napastnik z powodu kontuzji opuścił ostatnie spotkanie z Hutnikiem Kraków, ale dziś powinien pojawić się na boisku.

Wisła Kraków. Mariusz Jop: Nie chcę o tym mówić

13-krotni mistrzowie Polski w tym sezonie radzą sobie świetnie. W 14 spotkaniach zdobyli aż 35 punktów i mają 10 punktów więcej od Chrobrego. To sprawia, że krakowianie znajdują się na autostradzie do Ekstraklasy, ale do zakończenia rundy jesiennej zostało pięć spotkań.

- Mam swoje założenie, ile punktów chciałbym zdobyć do końca roku, ale nie chcę o tym mówić publicznie. Natomiast nasze nastawienie zawsze jest takie, że najważniejsze jest to, co nas czeka w najbliższym meczu. Tak do tego podchodziliśmy do tej pory i nie zamierzamy zmieniać sposobu myślenia - mówi tajemniczo trener Jop.

Mecz Chrobry Głogów - Wisła Kraków dziś o godz. 14:30.

Wisła Kraków: James Igbekeme, Angel Rodado i Tamas Kiss Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Angel Rodado Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Angel Rodado Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP