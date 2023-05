Złe wiadomości dla Wisły Kraków. Czasu coraz mniej

Ruch ma 59 punktów, Wisła 57, a Termalica i Puszcza po 55. Krakowianie mają jednak z chorzowianami niekorzystny stosunek meczów, więc by ich wyprzedzić, muszą zdobyć trzy punkty więcej. A to oznacza, że Wisła wyprzedzi Ruch, jeśli np. wygra pozostałe spotkania (z Zagłębiem Sosnowiec i Górnikiem Łęcza ), a Ruch przegra z GKS-em Katowice lub GKS-em Tychy (albo oba spotkania zremisuje).

Taki układ sprawia, że na dwie kolejki przed końcem szanse Wisły na bezpośredni awans nieznaczenie zmalały - z 23 proc. po poprzedniej kolejce do 21 proc. po ostatniej. A wynika to z wyliczeń Piotr Klimka, który na Twitterze zajmuje się algorytmami dotyczącymi rozstrzygnięć sportowych.

Wisła faworytem do zajęcia trzeciego miejsca

Są jednak także dobre informacje dla Wisły, bo z każdym wygranym spotkaniem rosną jej szanse na zajęcie trzeciego miejsca, które w pierwszej fazie barażów daje spotkanie z teoretycznie słabszym rywalem (obecnie szóste miejsce zajmuje Stal Rzeszów) na swoim boisku. A jeśli drużyna z trzeciego miejsca awansuje do finału barażu, to decydujące spotkanie także zagra u siebie (gdyby to była Wisła, to przy obecnym układzie podejmowałaby Termalicę lub Puszczę).