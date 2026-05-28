Zażarty bój o Ekstraklasę. Aż 12 rzutów karnych. Oto pierwszy finalista

Łukasz Żurek

Po zaciekłej batalii Chrobry Głogów pokonał ŁKS 5:4 w serii rzutów karnych i awansował do finałowego barażu o prawo gry w Ekstraklasie. Po 90 minutach utrzymywał się remis 1:1. Prowadzenie objęli goście za sprawą Andreu Arasy, ale szybko wyrównał Kacper Laskowski. Dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia, a w loteryjnym konkursie "jedenastek" wojnę nerwów na swoją korzyść rozstrzygnęli gospodarze. O bezpośredni awans zagrają w niedzielę ze zwycięzcą meczu Wieczysta Kraków - Polonia Warszawa.

Michał Kozajda i Fabian Piasecki walczą o piłkę; gracze w pomarańczowo-czarnych oraz biało-czerwonych strojach.
Michał Kozajda (z lewej) kontra Fabian Piasecki. W Głogowie nie udało się wyłonić zwycięzcy na dystansie 90 minut Przemysław KarolczukPAP

Przed barażową konfrontacją nieco wyżej u bukmacherów stały akcje Łodzian. Kłóciło się to z wynikami wcześniejszych potyczek obu zespołów. W lidze ŁKS przegrał z Chrobrym dwukrotnie (1:2, 1:3). W I rundzie PP w gościnie polegli wprawdzie Głogowianie, ale dopiero po dogrywce (3:5).

Z racji wyższego miejsca w końcowej tabeli ekipa z Dolnego Śląska mogła rozegrać czwartkowy mecz w roli gospodarza. Na swoim obiekcie notowała dobrą serię - cztery mecze bez porażki, w tym trzy ostatnie zwycięskie.

Zaczęło się kolorowo, bo już w 33. sekundzie żółtą kartkę zobaczył defensor gości Łukasz Wiech. Na szczęście nie była to zapowiedź ligowej rąbanki. W pierwszej połowie arbiter nie zdecydował się na kolejne napomnienie.

Tyle że samego futbolu było w Głogowie bardzo niewiele. Wyraźną przewagę optyczną uzyskali gospodarze. Ale paradoksalnie nieco częściej - statystycznie - przy piłce przebywali piłkarze ŁKS.

Obaj bramkarze zmuszeni zostali do jednej interwencji po niegroźnych uderzeniach. W światło bramki udało się przymierzyć Robertowi Mandryszowi i Gustafowi Norlinowi. To tyle z fajerwerków - do przerwy utrzymał się rezultat 0:0.

Przez pierwszy kwadrans po zmianie stron nic nie zapowiadało, że toporne widowisko zamieni się w spektakl. Ale zaraz potem padła bramka. Centrę z kornera strzałem głową na gola zamienił Andreu Arasa i było 0:1!

Reakcja Chrobrego okazała się szybka i skuteczna. Ciężar gry wziął na siebie Kacper Laskowski. Już po kilku minutach jego uderzenie z trudem wybronił Łukasz Bomba. Ale w 61. minucie - kiedy Laskowski fenomenalnie przymierzył sprzed pola karnego - golkiper Łodzian był już bezradny.

Remis utrzymał się do końca podstawowego czasu gry. W drugiej połowie dogrywki gospodarze mogli zadać decydujący cios. Po rzucie rożnym głową idealnie przymierzył Jakub Gricz, ale Bomba sobie tylko znanym sposobem zapobiegł utracie bramki.

Do wyłonienia zwycięzcy zaciekłej batalii potrzebna była seria rzutów karnych. Wojnę nerwów wygrali 5:4 piłkarze Chrobrego. W niedzielny wieczór zagrają finał fazy barażowej z Wieczystą Kraków lub Polonią Warszawa.

Rzuty karne:

0:0 - Bąk (broni Bomba)

0:1 - Lewandowski

1:1 - Mazur

1:2 - Rudol

2:2 - Janczukowicz

2:3 - Pingot

3:3 - Ozimek

3:4 - Fałowski

4:4 - Gricz

4:4 - Krykun (poprzeczka)

5:4 - Lis

5:4 - Wojciechowski (broni Arndt)

Betclic 1 Liga
Półfinały
28.05.2026
17:30
Zakończony po rzutach karnych
Kacper Laskowski
76'
Andreu Arasa
61'
Wszystko o meczu

Statystyki meczu

Chrobry Głogów
1 - 1
ŁKS Łódź
Posiadanie piłki
58%
42%
Strzały
22
17
Strzały celne
6
5
Strzały niecelne
12
6
Strzały zablokowane
4
6
Ataki
124
135
Dwóch piłkarzy w biało-czerwonych strojach świętuje zdobycie gola, ślizgając się na kolanach po murawie boiska, w tle widoczny mural oraz fotograf wykonujący zdjęcia.
Pierwszy cios zadali Łodzianie. Andreu Arasa (z prawej) wierzył, że to będzie dobry dzieńKAI TALLERNewspix.pl
Grupa piłkarzy w pomarańczowo-czarnych strojach biegnie po murawie w geście radości, z uniesionymi rękami i szerokimi uśmiechami, podczas gdy w tle widać wiwatujących kibiców za ogrodzeniem stadionu.
Piłkarze Chrobrego tuż po zwycięskiej serii rzutów karnychKAI TALLERNewspix.pl
Grupa kibiców ubranych w pomarańczowe barwy macha flagami i rozwija dużą sektorówkę z wizerunkiem piłkarza, unosi się dym z rac świetlnych.
Głogów. Krok bliżej krajowej elityPrzemys³aw KarolczukPAP


