Zażarty bój o Ekstraklasę. Aż 12 rzutów karnych. Oto pierwszy finalista

Przed barażową konfrontacją nieco wyżej u bukmacherów stały akcje Łodzian. Kłóciło się to z wynikami wcześniejszych potyczek obu zespołów. W lidze ŁKS przegrał z Chrobrym dwukrotnie (1:2, 1:3). W I rundzie PP w gościnie polegli wprawdzie Głogowianie, ale dopiero po dogrywce (3:5).

Z racji wyższego miejsca w końcowej tabeli ekipa z Dolnego Śląska mogła rozegrać czwartkowy mecz w roli gospodarza. Na swoim obiekcie notowała dobrą serię - cztery mecze bez porażki, w tym trzy ostatnie zwycięskie.

Baraże o Ekstraklasę. Zaciekła batalia przez 120 minut nie przynosi rozstrzygnięcia. Zdecydowały rzuty karne

Zaczęło się kolorowo, bo już w 33. sekundzie żółtą kartkę zobaczył defensor gości Łukasz Wiech. Na szczęście nie była to zapowiedź ligowej rąbanki. W pierwszej połowie arbiter nie zdecydował się na kolejne napomnienie.

Tyle że samego futbolu było w Głogowie bardzo niewiele. Wyraźną przewagę optyczną uzyskali gospodarze. Ale paradoksalnie nieco częściej - statystycznie - przy piłce przebywali piłkarze ŁKS.

Obaj bramkarze zmuszeni zostali do jednej interwencji po niegroźnych uderzeniach. W światło bramki udało się przymierzyć Robertowi Mandryszowi i Gustafowi Norlinowi. To tyle z fajerwerków - do przerwy utrzymał się rezultat 0:0.

Przez pierwszy kwadrans po zmianie stron nic nie zapowiadało, że toporne widowisko zamieni się w spektakl. Ale zaraz potem padła bramka. Centrę z kornera strzałem głową na gola zamienił Andreu Arasa i było 0:1!

Reakcja Chrobrego okazała się szybka i skuteczna. Ciężar gry wziął na siebie Kacper Laskowski. Już po kilku minutach jego uderzenie z trudem wybronił Łukasz Bomba. Ale w 61. minucie - kiedy Laskowski fenomenalnie przymierzył sprzed pola karnego - golkiper Łodzian był już bezradny.

Remis utrzymał się do końca podstawowego czasu gry. W drugiej połowie dogrywki gospodarze mogli zadać decydujący cios. Po rzucie rożnym głową idealnie przymierzył Jakub Gricz, ale Bomba sobie tylko znanym sposobem zapobiegł utracie bramki.

Do wyłonienia zwycięzcy zaciekłej batalii potrzebna była seria rzutów karnych. Wojnę nerwów wygrali 5:4 piłkarze Chrobrego. W niedzielny wieczór zagrają finał fazy barażowej z Wieczystą Kraków lub Polonią Warszawa.

Rzuty karne:

0:0 - Bąk (broni Bomba)

0:1 - Lewandowski

1:1 - Mazur

1:2 - Rudol

2:2 - Janczukowicz

2:3 - Pingot

3:3 - Ozimek

3:4 - Fałowski

4:4 - Gricz

4:4 - Krykun (poprzeczka)

5:4 - Lis

5:4 - Wojciechowski (broni Arndt)

Statystyki meczu Chrobry Głogów 1 - 1 ŁKS Łódź Posiadanie piłki 58% 42% Strzały 22 17 Strzały celne 6 5 Strzały niecelne 12 6 Strzały zablokowane 4 6 Ataki 124 135

Pierwszy cios zadali Łodzianie. Andreu Arasa (z prawej) wierzył, że to będzie dobry dzień KAI TALLER Newspix.pl

Piłkarze Chrobrego tuż po zwycięskiej serii rzutów karnych KAI TALLER Newspix.pl

Głogów. Krok bliżej krajowej elity





