Zażarta walka o Ekstraklasę. Kuriozalny film Wisły Kraków

Bardzo ciekawa i wyrównana jest w tym sezonie nasza Ekstraklasa, nie inaczej jest na jej zapleczu. Właściwie cała górna połowa tabeli wciąż może myśleć o awansie, a rolę niespodziewanych liderów najwyższego szczebla rozgrywek ( Jagiellonii Białystok i Śląska Wrocław ) na jego zapleczu spełnia GKS Tychy . Jeśli ktoś do tej pory nie traktował poważnie podopiecznych trenera Dariusza Banasika , to teraz musi zmienić zdanie. Tyszanie w piątek wywieźli komplet punktów z jaskini lwa, a właściwie Smoka Wawelskiego - Wisły Kraków po zasłużonej wygranej 1-0 .

GKS Tychy jest wiceliderem, za tydzień w piątek 1 marca o godz. 20:30 zmierzy się z przodownikiem tabeli, Arką Gdynia w meczu na ścisłym szczycie tabeli. Będzie się działo! Po zmianie właścicielskiej, do Gdyni wrócił optymizm , a niedzielne 5-1 ze Stalą Rzeszów najwyższa wygrana zawodników trenera Wojciecha Łobodzińskiego w tym sezonie. Snajper wyborowy, Karol Czubak długo był nieskuteczny, ale ostatecznie i tak dwukrotnie znalazł drogę do siatki po strzałach głową, w stylu snajpera Arki sprzed pół wieku - Andrzeja Szarmacha.

Świetną robotę zrobili rezerwowi Arki - Tornike Gaprindaszwili miał asystę, a po faulu na nim z boiska wyleciał Milan Simcak. Kolejne zimowe nabytki Żółto-Niebieskich, Alassana Sidibe i Hubert Turski po razie trafili do siatki. Doskonałe nastroje w Gdyni, gdzie mało kto wyobraża sobie, aby Arka w tym sezonie nie wróciła do Ekstraklasy. W piątek i sobotę Arka ogłosiła pozyskanie aż kilkunastu (!) lokalnych sponsorów, w lwiej części są to firmy, które już z klubem współpracowały i po przejęciu klubu przez Marcina Gruchały wracają do gry. Z pewnością Arkowców stać na wyższą frekwencję niż niecałe sześć tysięcy widzów.